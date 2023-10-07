Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

На недавно полученном изображении, сделанном космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, открывается захватывающий вид на Космические скалы, которые на самом деле являются не скалистыми горами, а краем молодой области звездообразования в туманности Киля, известной как NGC 3324. Это инфракрасное изображение дает представление о ранее затемненные области звездообразования.

Название «Космические скалы» описывает внешний вид этого региона, который находится примерно в 7,600 световых годах от Земли. Однако важно отметить, что эти скалы не состоят из твердой породы. Вместо этого они отмечают границу массивной газовой полости внутри NGC 3324.

Камера ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймса Уэбба сыграла важную роль в получении этого потрясающего изображения. Инфракрасный свет использовался для проникновения сквозь пыль и газ, которые обычно затеняют такие области, что позволило нам увидеть скрытую красоту процесса звездообразования.

Туманность Киля известна своей интенсивной звездной активностью, поскольку в ней находится множество массивных звезд, испускающих мощные звездные ветры и интенсивное ультрафиолетовое излучение. Эти источники энергии формируют окружающий газ и пыль, создавая удивительные структуры, наблюдаемые внутри NGC 3324.

Понимание звездообразования имеет решающее значение для разгадки тайн Вселенной. Изучая такие регионы, как NGC 3324, ученые могут получить представление о процессах, которые привели к образованию нашего Солнца и эволюции галактик вокруг нас.

Это изображение служит свидетельством впечатляющей красоты космического ландшафта, а также нашего постоянно растущего понимания сложных механизмов, которые управляют рождением звезд.

Определения:

– Инфракрасный свет: электромагнитное излучение с длинами волн больше, чем у видимого света, что позволяет обнаруживать объекты, которые в противном случае скрыты пылью и газом.

– Туманность Киля: огромное межзвездное облако, расположенное в рукаве Киля-Стрельца, примерно в 7,500 световых годах от Земли.

источники:

- Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба