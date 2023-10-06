Предстоящее солнечное затмение: «Огненное кольцо», видимое миллионам жителей Северной Америки

В субботу, 14 октября, в 16:15 по всемирному времени произойдет редкое небесное событие, известное как кольцевое солнечное затмение. Это затмение, часто называемое «огненным кольцом», происходит, когда Луна частично закрывает центр Солнца, оставляя вокруг Луны видимый свет в форме кольца. Затмение продлится примерно 4 минуты 30 секунд.

По данным НАСА, более 70 миллионов американцев будут иметь возможность стать свидетелями этого впечатляющего события. Затмение будет видно на траектории шириной 125 миль, которая простирается через девять штатов США, включая Орегон, Калифорнию, Неваду, Юту и Техас. На этом пути проживают более 6.6 миллиона американцев.

Для тех, кто находится за пределами пути, по всей Северной, Центральной и Южной Америке будет видно частичное солнечное затмение. Очень важно всегда носить очки солнечного затмения во время наблюдения за затмением, независимо от того, является ли это «огненным кольцом» или частичным затмением.

Пройдя через США, затмение будет видно из нескольких стран Центральной и Южной Америки, таких как Мексика, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Панама, Колумбия и Бразилия.

Чтобы получить наилучшие впечатления от просмотра, желательно найти место на пути затмения, где не будет многолюдно. Популярные национальные парки вдоль пути, такие как национальный парк Кратер-Лейк в Орегоне и национальный парк Брайс-Каньон в Юте, вероятно, привлекут большое количество посетителей. Рекомендуется планировать заранее и прибыть на место просмотра заранее.

Места-приманки, в том числе парк племени навахо «Долина монументов», парк племени навахо «Четыре угла» и части национального памятника «Каньон де Челли», будут закрыты во время затмения из-за его значения в культуре навахо.

Хотя «огненное кольцо» представит захватывающее дух зрелище, те, кто находится за пределами тропы, все равно смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения. Количество Солнца, скрытого Луной, будет варьироваться в зависимости от местоположения. В городах, находящихся дальше от пути, таких как Нью-Йорк, произойдет затмение примерно на 22%, а в таких городах, как Остин, штат Техас, всего в 70 милях от пути, будет наблюдаться большое затмение на 88%.

Не забывайте получать самую свежую информацию о солнечном затмении, включая варианты проезда и проживания, из надежных источников, таких как WhenIsTheNextEclipse.com и «Полное руководство по великому североамериканскому затмению от 8 апреля 2024 года».

источники:

- НАСА

– WhenIsTheNextEclipse.com