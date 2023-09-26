Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно вернула образец астероида

Миссия OSIRIS-REx, запущенная НАСА, недавно завершила свое семилетнее путешествие, успешно вернув образец пыли и камня с астероида Бенну. Этот образец, вероятно, самый крупный из когда-либо собранных с астероида, предоставит ценную информацию о происхождении Солнечной системы и возможности жизни за пределами Земли.

Во время своей миссии OSIRIS-REx в течение двух с половиной лет вращался вокруг богатого углеродом астероида Бенну, картируя его поверхность и собирая данные о его свойствах. Это обширное исследование было важно не только для понимания состава и формирования астероидов, но и для оценки риска, который они могут представлять, если вступят в контакт с Землей.

Астероиды являются остатками ранней Солнечной системы, и их изучение может предоставить ценную информацию об образовании планет и распределении элементов, необходимых для жизни. Анализируя собранные образцы, ученые надеются разгадать тайны происхождения Солнечной системы и получить представление о распределении воды, углерода и других минералов.

Получение реальных образцов с астероидов имеет решающее значение для углубленного химического анализа, поскольку телескопы на Земле могут дать лишь приблизительное представление об их составе. Хотя на Земле собрано более 70,000 0.1 метеоритов, они составляют менее XNUMX% известных типов астероидов. Получение незагрязненных образцов непосредственно с астероидов позволяет ученым более точно изучать эти небесные тела.

Миссии по возвращению образцов, такие как OSIRIS-REx, невероятно сложны с технической точки зрения. Космический корабль должен пролететь миллионы километров, соответствовать скорости цели, найти безопасное место приземления, собрать образец без аварий, надежно сохранить его и автономно вернуться на Землю из-за длительных задержек связи. OSIRIS-REx присоединяется к предыдущим миссиям по возврату образцов, таким как «Звездная пыль» (с кометы Уайлд-2), «Хаябуса» (с астероида Итокава) и «Хаябуса2» (с астероида Рюгу), что еще больше расширяет наше понимание внеземных материалов.

Успешное возвращение образца OSIRIS-REx является значительным достижением научного сообщества. Ученые из Университета Кертина, принимавшие участие в различных миссиях по возврату проб, будут одними из первых, кто получит и проанализирует собранные образцы. Образцы пройдут тщательное исследование в Космическом центре Джонсона, чтобы раскрыть их научный потенциал и углубить наше понимание Солнечной системы и возможности жизни за пределами Земли.

Источники: НАСА.