Предстоящая миссия НАСА «Психея», запуск которой запланирован на 5 октября, привлекает внимание по ряду причин, помимо ее оценочной стоимости в 10,000 XNUMX квадриллионов долларов. Вот семь фактов об этой новаторской миссии:

Астероид может быть ядром планеты Психея, расположенная в главном поясе между Марсом и Юпитером, считается самым плотным объектом Солнечной системы. Ученые предполагают, что Психея может быть обнаженным ядром погибшей планеты, что дает уникальную возможность изучить объект, похожий на ядро ​​Земли. Это на самом деле не стоит 10,000 XNUMX квадриллионов долларов: Хотя первоначальная оценка придавала Психее астрономическую ценность, добывать астероид или доставлять его обратно на Землю непрактично. Расчет стоимости был простым способом обеспечить освещение миссии в СМИ. Астероид может быть золотисто-зеленым: Поверхность Психеи может иметь золотисто-зеленый оттенок из-за присутствия серы, что предполагает возможность существования серных вулканов в прошлом. Он будет запускаться с «Аполлона»: Миссия «Психея» будет запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди, известного своим историческим значением как стартовая площадка для миссий «Аполлон» и программы «Спейс Шаттл». Две многоразовые ракеты приземлятся в тандеме: После запуска две многоразовые ракеты космического корабля Falcon Heavy компании SpaceX разделятся и приземлятся в тандеме на станции космодрома на мысе Канаверал. Двигатели космического корабля очень слабы: Солнечная электрическая двигательная система космического корабля «Психея» основана на слабых ионных двигателях, питаемых ксеноновым газом. Несмотря на низкую тягу, двигатели будут работать непрерывно, постепенно увеличивая скорость корабля с течением времени. Он пролетит мимо Марса в 2026 году: Одним из ключевых маневров миссии станет гравитационная помощь с Марса в 2026 году. Этот маневр обеспечит космическому кораблю значительный прирост скорости к месту назначения.

В целом, миссия «Психея» обещает дать ценную информацию о составе и формировании астероидов, пролить свет на историю нашей Солнечной системы и потенциально раскрыть новые подсказки о природе планетных ядер. Это значительный шаг вперед в нашем понимании небесных тел.

Источники: НАСА, Университет штата Аризона, Лаборатория реактивного движения.