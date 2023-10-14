Обнаружение каланов, найденных в желудке косатки, вызывает вопросы

Недавно опубликованное исследование в рецензируемом журнале Aquatic Mammals выявило шокирующую находку: останки шести каланов были обнаружены в брюхе умершей косатки, а седьмая выдра застряла в ее горле. Самка косатки была найдена мертвой у берегов Российских Командорских островов в Беринговом море в прошлом году, что побудило исследователей провести вскрытие и раскрыть свои выводы.

При общем весе 258 фунтов присутствие каланов в желудке косатки необычно, поскольку косатки обычно питаются тюленями, акулами, морскими львами, лососем и другими китами. Хотя косатки редко поедают выдр, в прошлом были случаи, когда косатки охотились на выдр, что потенциально сыграло роль в их сокращении на Аляске в 1990-е годы.

Неожиданное поедание тюленьих выдр косаткой, возможно, способствовало ее гибели. Либо взрослая самка косатки охотилась в одиночку, либо выдры были достаточно маленькими, чтобы она могла их проглотить целиком, за исключением седьмой выдры, которая застряла у нее в горле. Поедание выдр косатками также своеобразно, поскольку косатки обычно разрывают свою добычу на более мелкие части, прежде чем проглотить. Такое поведение при измельчении пищи резко контрастирует с неповрежденным режимом приема пищи, наблюдаемым в этом случае.

Стоит отметить, что косатку нашли за пределами ее типичных охотничьих угодий, что вызывает дополнительные вопросы по поводу этого необычного события. В настоящее время ученые выясняют обстоятельства поведения косатки и ее отклонения от привычной добычи. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, в какой степени косатки могут представлять угрозу для уязвимых популяций каланов, а также потенциальные факторы, способствующие этому взаимодействию.

источники:

Журнал водных млекопитающих, Newsweek