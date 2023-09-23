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Наука

Ученые создают паучий шелк, используя генетически модифицированных шелкопрядов

ByРоберт Эндрю

сентябрь 23, 2023
Ученые создают паучий шелк, используя генетически модифицированных шелкопрядов

Китайские ученые совершили значительный прорыв, синтезировав паучий шелк из генетически модифицированных тутовых червей. Полученные волокна в шесть раз прочнее кевлара, материала, обычно используемого в бронежилетах. Это исследование, опубликованное в журнале Matter, представляет собой устойчивую и экологически чистую альтернативу синтетическим волокнам, имеющую потенциальное применение в различных отраслях промышленности.

Традиционно паучий шелк считался экологически безопасной альтернативой синтетическим волокнам из-за его меньшего воздействия на окружающую среду. Однако попытки искусственного воспроизведения паучьего шелка столкнулись с проблемами, особенно при воспроизведении защитного поверхностного слоя, который пауки наносят на свою паутину. Предыдущие методы не позволяли нанести этот слой, что ограничивало практичность и долговечность искусственного паучьего шелка.

Использование генетически модифицированных тутовых шелкопрядов предлагает решение этой проблемы. Шелкопряды естественным образом покрывают свои волокна аналогичным защитным слоем, что делает их подходящим кандидатом для производства паучьего шелка. Введя гены белка паучьего шелка в ДНК тутового шелкопряда с помощью технологии редактирования генов CRISPR-Cas9, исследователи смогли получить полноразмерные белки паучьего шелка. Полученные волокна затем были скручены для создания материала, более прочного, чем кевлар.

Последствия этого прорыва огромны. Паучий шелк можно использовать в различных отраслях промышленности, включая биомедицинскую инженерию, аэрокосмические технологии и армию. У него есть потенциал для создания более прочной и удобной одежды и бронежилетов. Кроме того, его можно будет использовать в производстве умных материалов.

Исследование также подчеркивает потенциал крупномасштабной коммерциализации паучьего шелка. Шелкопряды уже выращиваются в коммерческих целях для получения шелка, что делает возможным и экономически эффективным производство волокон паучьего шелка с использованием генетически модифицированных тутовых шелкопрядов. Кроме того, исследователи планируют разработать генетически модифицированных тутовых шелкопрядов, которые будут производить волокна паучьего шелка, используя как натуральные, так и искусственные аминокислоты, расширяя возможности этого инновационного материала.

Это новаторское исследование прокладывает путь к более устойчивому будущему, предлагая экологически чистую альтернативу синтетическим волокнам, имеющую многочисленные применения в различных отраслях.

источник:

– «Высокопрочные и сверхпрочные цельные волокна паучьего шелка, полученные из трансгенных тутовых червей» – Junpeng Mi et al. – Материя (2023)

By Роберт Эндрю

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