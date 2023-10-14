Солнечный зонд «Паркер»: мчитесь в космосе, чтобы раскрыть тайны Солнца

Солнечный зонд «Паркер», космический корабль, запущенный НАСА в 2018 году, вошел в историю, став самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом. Мчась вокруг Солнца с ошеломляющей скоростью 635,266 71 километров в час, он превзошел легендарный SR-180 Blackbird почти в 17 раз. Это замечательное достижение произошло во время 586,863-го витка зонда вокруг Солнца, всего через три года после установления предыдущего рекорда скорости в XNUMX XNUMX километра в час.

Что делает достижение Parker Solar Probe еще более впечатляющим, так это то, что он не использует искусственную тягу. Вместо этого он следует по тщательно спланированной орбите, вращаясь по спирали внутрь из-за гравитационного притяжения Солнца. К 2025 году НАСА ожидает, что он достигнет скорости примерно 690,000 XNUMX километров в час.

На своей 24-й и последней орбите зонд подойдет достаточно близко к Солнцу, чтобы «погрузиться» в его внешнюю атмосферу, предоставив еще семь возможностей для сбора важных данных о нашей центральной звезде. Это будет самое близкое расстояние, когда человечество когда-либо отправляло космический корабль к Солнцу: зонд будет зависать всего в 7.26 миллиона километров над бурлящим океаном плазмы.

Миссия Parker Solar Probe имеет первостепенное значение для улучшения нашего понимания поведения Солнца и его воздействия на нашу планету. Разгадывая тайны его энергетических потоков, солнечных ветров, магнетизма и многого другого, мы получаем бесценную информацию, которая помогает нам предсказать влияние Солнца на Землю и подготовиться к нему.

Благодаря своему предыдущему успеху в расшифровке загадочной молнии на Венере, солнечный зонд Паркер продолжает предоставлять жизненно важные данные, пока он вращается вокруг Солнца. Благодаря его новаторским наблюдениям мы можем раскрыть тайны Солнца и расширить наши знания о Вселенной, в которой мы живем.

источники:

- Business Insider