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Ученые внимательно следят за астероидом 525229

ByГабриэль Бота

29 октября, 2023
Ученые внимательно следят за астероидом 525229

Ученые НАСА внимательно наблюдают за астероидом, известным как 525229 (2004 UU1), который завтра должен пройти близко к Земле. Эта массивная космическая скала длиной 620 футов представляет потенциальную угрозу для нашей планеты и требует тщательного наблюдения и анализа. При предполагаемом расстоянии сближения с Землей в 4.8 миллиона километров его относительная скорость, по прогнозам, составит 62,739 XNUMX километров в час.

Этот конкретный астероид, входящий в группу Аполлонов, был впервые идентифицирован 23 октября 2004 года, а последний раз наблюдался 28 октября 2023 года. Астероиды Аполлона, в честь которых названа эта группа, были первоначально открыты в 1930-х годах немецким астрономом. Карл Рейнмут и носитель тезки астероида 1862 года Аполлон.

По заявлению НАСА, астероиды, размер которых превышает 492 фута, считаются потенциально опасными. Астероиды Аполлона, известные своей близостью к нашей планете, в прошлом нанесли значительный ущерб. В 2013 году печально известный Челябинский метеорит, также принадлежащий к этой группе, вызвал хаос в России, ранив около 1,500 человек из-за осколков разбитых окон.

Хотя идея предотвращения столкновения астероида с Землей в последний момент остается неправдоподобной, меры предосторожности можно принять заблаговременно, чтобы защитить нашу планету. НАСА и другие космические агентства продолжают внимательно следить за астероидами и разрабатывать стратегии по снижению потенциальных рисков, которые они могут представлять.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как называется астероид, который отслеживает НАСА?
Ответ: Астероид, отслеживаемый НАСА, имеет номер 525229 (2004 UU1).

Вопрос: Насколько велик астероид?
Ответ: Длина астероида составляет 620 футов, что сравнимо с размером большого здания.

Вопрос: Считается ли астероид опасным?
Ответ: Да, из-за своего размера астероид считается потенциально опасным, поскольку по классификации НАСА его длина превышает 492 фута.

Вопрос: К какой группе принадлежит этот астероид?
Ответ: Этот астероид принадлежит к группе Аполлонов — категории околоземных астероидов, открытых в 1930-х годах.

Вопрос: Астероиды Аполлона уже наносили ущерб?
Ответ: Да, в 2013 году астероид Аполлона, известный как Челябинский метеорит, нанес значительный ущерб России, ранив около 1,500 человек.

By Габриэль Бота