НАСА наблюдает за приближающимся к Земле колоссальным астероидом

НАСА внимательно следит за приближением массивного астероида, известного как 1998 HH49. Этот астероид размером со здание на высоте 600 футов должен пролететь мимо Земли завтра, 17 октября. НАСА классифицировало этот астероид как потенциально опасный из-за его размера, поскольку его максимальное сближение составляет примерно 1.17 миллиона километров.

Принадлежащий к группе астероидов Аполлона, которые пересекают Землю и представляют потенциальную угрозу, 1998 HH49 впервые наблюдался 28 апреля 1998 года. Он будет двигаться с относительной скоростью 53,233 2013 километра в час. Класс астероидов «Аполлон» привлек внимание в XNUMX году, когда Челябинский метеор, принадлежащий к этой группе, взорвался над российским городом Челябинск, вызвав обширный ущерб и ранения.

Чтобы оценить риск столкновения и лучше понять орбиту этих околоземных астероидов, НАСА использует сложную систему под названием Sentry II. Собирая точные наблюдения за положением астероида в небе, данные передаются в Центр малых планет, который затем передает эту информацию в Центр исследований объектов, сближающихся с Землей (CNEOS). CNEOS использует эти данные для определения наиболее вероятной орбиты астероида вокруг Солнца.

Sentry II использует уникальный алгоритм для оценки сценариев потенциального воздействия и стратегически выбирает случайные точки в области неопределенности для выявления событий с низкой вероятностью. Это позволяет НАСА отслеживать и отслеживать потенциально опасные астероиды и при необходимости выдавать предупреждения.

Поскольку солнечные бури и астероиды продолжают представлять опасность для нашей планеты, тщательный мониторинг и передовые системы НАСА предоставляют важную информацию для защиты Земли от потенциальных воздействий.

источники:

– НАСА CNEOS

– Центр малых планет