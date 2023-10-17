Третья группа космонавтов: пионеры освоения космоса

В октябре 1963 года НАСА объявило об отборе третьей группы астронавтов. Эти 14 человек были выбраны из 720 военных и гражданских кандидатов, что делало их самой высокообразованной группой астронавтов того времени. Их миссия заключалась в управлении двухместным космическим кораблем «Джемини», который был разработан для проверки методов программы высадки «Аполлона» на Луну.

К сожалению, четыре члена этой группы скончались еще до своего первого космического полета. Однако оставшиеся 10 астронавтов совершили в общей сложности 18 миссий по программам «Джемини» и «Аполлон». Семь из них отправились на Луну, а четверо даже получили возможность прогуляться по ее поверхности. Один астронавт также совершил длительную миссию на борту «Скайлэба».

Процесс отбора для этой третьей группы астронавтов был строгим. Кандидаты должны были быть гражданами США с высшим инженерным или физическим образованием, иметь опыт летчиков-испытателей или 1,000 часов полета на самолетах, быть не старше 34 лет и быть не выше шести футов. Из 720 полученных заявок отборочная комиссия выбрала 136 кандидатов для дальнейшего рассмотрения, в конечном итоге сузив список до 14 лучших.

После отбора новые космонавты прошли обширную подготовку и ознакомление с различными аспектами космической программы. Они получили технические задания для получения опыта в конкретных областях, таких как проектирование космических аппаратов и системы управления. Их курсовая работа охватывала такие предметы, как астрономия, аэродинамика, космическая медицина и геология. Они даже прошли обучение выживанию в различных условиях, включая джунгли, пустыни и воду.

14 астронавтов были выходцами из разных слоев общества: семь из ВВС США, четверо из ВМС США, один из Корпуса морской пехоты США и двое гражданских лиц с военным опытом. Каждый астронавт внес свой уникальный вклад в программу, например, Эдвин Э. «Базз» Олдрин, который стал вторым человеком, ступившим на Луну во время миссии «Аполлон-11».

Третья группа астронавтов сыграла решающую роль в продвижении освоения космоса. Они проложили путь для будущих миссий и расширили наши знания о космосе.

Источники: НАСА.