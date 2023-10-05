Миссия «Психея»: раскрытие секретов богатого металлами астероида

Космический корабль НАСА «Психея» собирается отправиться в революционную миссию по изучению богатого металлами астероида, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Будучи первой в своем роде миссией, «Психея» стремится предоставить ученым ценную информацию об образовании каменистых тел в нашей Солнечной системе.

Считается, что астероид под названием Психея имеет состав, похожий на богатую металлами внутреннюю часть планетезимали, строительного блока каменистой планеты, которая не смогла полностью сформироваться. Изучая этот астероид вблизи, ученые надеются разгадать тайны происхождения нашей Солнечной системы.

Одним из интригующих аспектов миссии «Психея» является то, что она может предложить другой взгляд на то, как формируются объекты Солнечной системы. В отличие от камней, найденных на Марсе, Венере и Земле, на поверхности Психеи явно отсутствует оксиды железа. Это может свидетельствовать о том, что история и процесс формирования Психеи отличаются от стандартных историй формирования планет.

Для достижения своих целей космический корабль «Психея» оснащен тремя научными приборами и гравитационным исследованием. Магнитометр будет искать свидетельства древнего магнитного поля, давая ключ к разгадке состава астероида. Гамма- и нейтронный спектрометр поможет определить химические элементы, составляющие Психею, а мультиспектральный томограф предоставит информацию о ее минеральном составе и топографии.

В дополнение к своим научным инструментам «Психея» будет использовать высокоэффективную двигательную установку, работающую на двигателях на эффекте Холла. Эти двигатели используют электрические и магнитные поля для ускорения заряженных атомов газообразного ксенона, создавая движение. Это будет первый раз, когда двигательная установка такого типа будет использоваться за пределами Луны, опираясь на технологии, ранее использовавшиеся в миссии НАСА Dawn.

Миссия «Психея» — это совместная работа, в которой используются опыт и ресурсы НАСА, университетов и промышленности. Миссия, возглавляемая главным исследователем Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона, предлагает студентам возможности участвовать в научных, инженерных и творческих проектах.

Для тех, кто хочет следить за ходом миссии, НАСА предоставляет различные возможности для участия. Веб-страница «Принимайте участие» предлагает мероприятия, стажировки и образовательные ресурсы, а платформы социальных сетей регулярно предоставляют обновления. Веб-сайт миссии и инструмент NASA Eyes on the Solar System предлагают дополнительную информацию и отслеживание космического корабля в режиме реального времени.

Поскольку дата запуска назначена на 12 октября 2023 года, миссия «Психея» обещает разгадать тайны богатого металлами астероида. Исследуя Психею, ученые надеются лучше понять жестокие столкновения и накопление материи, которые привели к образованию планет, подобных нашей.

Источник: НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).