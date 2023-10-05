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Миссия «Психея»: исследование богатого металлами астероида

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
Миссия «Психея»: исследование богатого металлами астероида

Миссия НАСА «Психея», старт которой запланирован на август 2022 года, направлена ​​на изучение одноименного богатого металлами астероида, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Космический корабль прибудет к астероиду в начале 2026 года и проведет около двух лет на его орбите, чтобы исследовать его состав. Миссию возглавляет Университет штата Аризона под общим руководством Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), а разработкой космических аппаратов занимается компания Maxar Technologies.

Одна из главных целей миссии Psyche — пролить свет на формирование скалистых планет в нашей Солнечной системе. Ученые полагают, что Психея может быть ядром планетезимали, строительным блоком каменистых планет, таких как Меркурий, Венера, Земля и Марс. Изучая Психею поближе, ученые надеются получить представление о жестоких столкновениях и процессах накопления материи, которые привели к образованию наших собственных планет.

Однако ученые также готовы удивиться и признать возможность того, что Психея является другим типом первичного объекта Солнечной системы, который ранее не изучался. Его уникальный состав и история могут предоставить ценную информацию об альтернативных сценариях формирования Солнечной системы.

Космический корабль «Психея» будет нести три научных инструмента: магнитометр для поиска свидетельств древнего магнитного поля, спектрометр гамма-излучения и нейтронов для определения химических элементов, присутствующих на Психее, и мультиспектральный тепловизор для анализа ее минерального состава и топографии. Кроме того, миссия проведет гравитационное исследование с использованием телекоммуникационной системы космического корабля, которое поможет ученым проанализировать вращение, массу и гравитационное поле астероида.

Примечательно, что в миссии «Психея» будет использоваться высокоэффективная двигательная установка, работающая на двигателях на эффекте Холла. Эти двигатели будут приводить в движение космический корабль, используя ксеноновое топливо, создавая тягу за счет ускорения и выброса заряженных атомов. Эта передовая двигательная технология будет впервые использована за пределами Луны, что позволит космическому кораблю эффективно достигать целей своей миссии.

В целом, миссия «Психея» представляет собой значительную попытку исследовать и понять богатый металлами астероид, что может дать решающее представление о формировании и эволюции каменистых тел в нашей Солнечной системе.

источники:
– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/АГУ (ссылка на иллюстрации)
– Миссия NASA Psyche (обзор и подробности миссии)

By Габриэль Бота

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