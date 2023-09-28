Предстоящие звездные вечеринки для наблюдения за солнечным затмением

14 октября кольцевое солнечное затмение «огненного кольца» будет видно в девяти штатах на юго-западе США, в то время как остальная часть Америки станет свидетелем частичного солнечного затмения. Это небесное событие вызвало интерес звездочетов и астрономов по всей стране, что привело к организации нескольких звездных вечеринок, чтобы отпраздновать затмение и дать людям возможность насладиться своей страстью к темному небу и наблюдениям за звездами.

Одним из таких мероприятий является фестиваль Dark Sky в Калифорнии, который пройдет с 12 по 15 октября. Фестиваль, расположенный в Звездном лагере Долины Смерти, будет включать три ночи наблюдений в телескоп, лекции по астрономии, мастер-классы по фотографии ночных пейзажей и даже частичное солнечное затмение 78% 14 октября. Участники также смогут насладиться кемпингом, фургонами с едой, подарками и дневными демонстрациями.

В Миссури с 12 по 15 октября пройдет вечеринка Heart of America Star Party. Это мероприятие, организованное Астрономическим обществом Канзас-Сити, предназначено как для начинающих, так и для опытных астрономов. Наряду с приглашенными докладчиками и семинаром по изготовлению солнечных фильтров у участников будет возможность стать свидетелями затмения, наслаждаясь видимостью затмения 63%. Мероприятие пройдет недалеко от Батлера, штат Миссури, на площадке площадью 40 акров темного неба.

Звездная вечеринка «Темное небо Иллинойса», проходящая с 12 по 15 октября, — еще одна звездная вечеринка, ориентированная на звездочетов и астрономов-любителей. Мероприятие, которое пройдет в Государственном заповеднике рыбы и дикой природы Джима Эдгара Пантер-Крик, предложит три дня наблюдения за небом, а в пятницу и субботу выступят докладчики университета. В субботу будет видно частное солнечное затмение 50%. Вечеринка, организованная Астрономическим обществом Сангамона, поощряет палаточные лагеря и автофургоны для проживания.

Тем, кто ищет более приключений, туристическая поездка по Боулдер-мейл-Трейл в штате Юта дает возможность стать свидетелем солнечного затмения «огненного кольца», исследуя национальный памятник «Большая лестница-Эскаланте». Четырехдневный поход, организованный Wildland Trekking, проведет туристов по каньонам и подарит незабываемые впечатления от затмения среди потрясающих окрестностей.

Другие звездные вечеринки включают Деревню Солнечного Затмения в Техасе, где не только будет организовано наблюдение за затмением, но также будут проводиться сеансы астрофотографии и научные эксперименты, а также Звездная Вечеринка Eclipse Into Nature в Орегоне, предлагающая наблюдение за звездами в телескопы, лекции и завтрак "шведский стол" перед событие солнечного затмения.

Эти звездные вечеринки предоставляют уникальные возможности отпраздновать солнечное затмение, наслаждаясь чудесами ночного неба. Независимо от того, являетесь ли вы опытным астрономом или просто очарованы небесными событиями, эти события найдут что-то для каждого.

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: затмение, которое происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли, в результате чего появляется видимое кольцо Солнца.

– Частичное солнечное затмение: затмение, при котором Луна частично закрывает Солнце, что приводит к форме полумесяца.

источники:

– Фестиваль темного неба: Калифорнийский фестиваль темного неба

- Звездная вечеринка «Сердце Америки»: Астрономическое общество Канзас-Сити.

– Звездная вечеринка темного неба: Звездная вечеринка темного неба в Иллинойсе

– Деревня солнечного затмения: Государственный парк Гарнер

– Тропа Валунной почты: поход по дикой местности

– Вечеринка Eclipse Into Nature Star: Running Y Resort

– Эксперт по Eclipse: WhenIsTheNextEclipse.com