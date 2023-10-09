Миссия НАСА «Психея»: исследование богатого металлами астероида

Миссия НАСА «Психея» направлена ​​на исследование уникального металлического астероида, расположенного между Марсом и Юпитером. Считается, что астероид состоит из никель-железного металла, смешанного с горной породой, потенциально содержащей металл из ядра планетезимали. Эта миссия предлагает редкую возможность изучить жестокую историю столкновений и аккреции, которые способствовали образованию планет земной группы, таких как Земля.

Цель миссии — получить представление о формировании каменистых тел в нашей Солнечной системе. Оснащенный передовыми приборами, космический корабль проанализирует состав и историю астероида. Эти совместные усилия поощряют участие общественности посредством различных мероприятий и платформ.

Астероид Психея может предоставить ценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы. Ученые предполагают, что это может быть часть богатой металлами внутренней части планетезимали, которая так и не сформировалась полностью. Благодаря ранним столкновениям и потере внешней каменной оболочки Психея открывает уникальную возможность увидеть накопление материи и жестокие столкновения, которые сформировали планеты.

Кроме того, состав Психеи отличается от других объектов Солнечной системы, таких как Марс и Венера, которые богаты оксидами железа. Это говорит о том, что история ее формирования отклоняется от общепринятых теорий формирования планет. Изучая Психею, ученые надеются узнать больше о сходствах и различиях между астероидом и каменистыми планетами.

Для достижения своих целей миссия «Психея» будет использовать три научных инструмента и гравитационное исследование. Магнитометр космического корабля будет искать свидетельства древнего магнитного поля, указывающие на потенциальное образование ядра. Гамма- и нейтронный спектрометр поможет определить химические элементы, присутствующие в астероиде, и даст представление о процессе его формирования. Мультиспектральный сканер предоставит информацию о минеральном составе Психеи.

В целом, миссия НАСА «Психея» обещает революционизировать наше понимание богатых металлами астероидов и формирования каменистых планет. Изучая это уникальное небесное тело, ученые надеются раскрыть тайны ранней истории нашей Солнечной системы.

источники:

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства)

– JPL-Калифорнийский технологический институт/ASU (Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института/Университет штата Аризона)