Новое исследование показывает яркость спутников 5G тревожит астрономов

Недавно запущенный спутник 5G, известный как BlueWalker 3, стал поводом для беспокойства астрономов из-за своей яркости на ночном небе. Исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что спутник периодически становится одним из самых ярких объектов ночного неба, иногда превышая рекомендуемые пределы в сотни раз.

Исследование, проведенное исследователями из Чилийского университета Атакамы и Университета Иллинойса, основывалось на наблюдениях астрономов-любителей и профессиональных астрономов из разных стран, включая Чили, США, Мексику, Новую Зеландию, Нидерланды и Марокко.

BlueWalker 3, предназначенный для передачи сигналов 4 и 5G, имеет большую апертуру — 693 квадратных фута. Эта большая площадь поверхности отражает солнечный свет, в результате чего спутник кажется таким же ярким, как видные звезды в созвездиях Малого Пса и Эридана.

В ходе исследования также изучалось влияние адаптера ракеты-носителя (LVA), космического контейнера, который после сброса становится черным цилиндром. LVA оказался в четыре раза ярче, чем текущие рекомендации Международного астрономического союза.

Исследование подчеркивает растущую обеспокоенность астрономов по поводу помех, вызванных искусственным космическим оборудованием. Растущее количество ярких объектов в ночном небе, включая спутники созвездий, создает проблемы для наземных телескопов. Исследователи предполагают, что оценка воздействия для операторов спутников должна быть проведена до запуска, чтобы оценить потенциальное воздействие как на космическую, так и на земную среду.

В связанных новостях в прошлом месяце Vodafone заявила, что совершила первый в мире звонок 5G из космоса с помощью спутника BlueWalker 3. Звонок был совершен с острова Мауи (Гавайи) в Мадрид (Испания) с использованием немодифицированного смартфона Samsung Galaxy S22 и приложения для голосовой связи и обмена сообщениями WhatsApp.

источники:

- Природа

- Vodafone