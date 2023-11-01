Новый астероид приближается к Земле сегодня

НАСА объявило, что астероид в настоящее время приближается к Земле и, как ожидается, сегодня пройдет мимо планеты. Астероид, получивший название Asteroid 2023 UZ3, привлек внимание астрономов, поскольку он приближается к орбите нашей планеты. В отличие от предыдущих астероидов, этот не был отнесен к категории «Потенциально опасный объект», но по своим размерам поразительно похож на Челябинский астероид, нанесший значительный ущерб России еще в 2013 году.

Астрономы обнаружили приближающийся астероид с помощью передового оборудования НАСА для мониторинга, включая такие телескопы, как NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 и Catalina Sky Survey. Эти инструменты имеют решающее значение для отслеживания и наблюдения за объектами, сближающимися с Землей (ОСЗ), к которым относятся астероиды и кометы.

Размер астероида 2023 UZ3 впечатляет: его ширина составляет около 59 футов. Для сравнения: он примерно такого же размера, как средний дом. Однако, несмотря на свои размеры, он не представляет непосредственной опасности для Земли. Астероид пройдет на расстоянии около 1 миллиона километров, что может показаться относительно близким, но все же является безопасным расстоянием.

Ученые также определили, что астероид 2023 UZ3 принадлежит к группе околоземных астероидов Аполлона (NEA). У астероидов Аполлона большие полуоси больше, чем у орбиты Земли. Они названы в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого в 1930-х годах.

Близкое сближение этого конкретного астероида с Землей является значительным событием, поскольку впервые наблюдается его приближение к нашей планете. Хотя в ближайшем будущем дальнейших сближений не предвидится, астрономы продолжат следить за его траекторией и собирать данные, чтобы расширить наше понимание этих небесных тел.

Часто задаваемые вопросы

1. Представляет ли астероид 2023 UZ3 угрозу для Земли?

Нет, астероид не отнесен к категории «Потенциально опасный объект» и не представляет непосредственной опасности.

2. Насколько велик астероид 2023 UZ3?

Ширина астероида составляет около 59 футов, что соответствует размеру среднего дома.

3. Что представляет собой группа околоземных астероидов Аполлона?

Астероиды Аполлона представляют собой группу АСЗ, большая полуось которых превышает орбиту Земли. Они названы в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого в 1930-х годах.

4. Впервые наблюдается сближение этого астероида с Землей?

Да, по данным CNEOS НАСА, это будет первый раз, когда астероид 2023 UZ3 будет замечен вблизи Земли.