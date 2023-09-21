Самые ранние признаки деревянных построек обнаружены в Замбии

Недавние археологические раскопки в Замбии обнаружили самые ранние следы деревянных построек, возраст которых оценивается примерно в 500,000 XNUMX лет. Это революционное открытие бросает вызов существующим представлениям о том, на что была способна ранняя человеческая цивилизация.

Команда археологов, ответственная за находку, сообщила о своих выводах в статье, опубликованной в среду. Обнаруженные ими деревянные конструкции позволяют предположить, что древние люди были гораздо более развитыми, чем считалось ранее.

Это открытие оказалось значительным шагом вперед в нашем понимании ранней человеческой цивилизации. До этой находки самые ранние свидетельства существования деревянных построек датировались примерно 10,000 XNUMX лет назад.

Деревянные конструкции, обнаруженные в Замбии, дают ценную информацию об архитектурных способностях древних людей. Они не только подчеркивают их способность создавать функциональные и долговечные жилые помещения, но также указывают на ранее неизвестный уровень сложности и социальной организации.

Исследуя остатки этих древних деревянных построек, ученые надеются получить более глубокое понимание повседневной жизни, поведения и культурных практик древних людей. Результаты могут пролить свет на такие аспекты, как социальная иерархия, общественная жизнь и управление ресурсами.

Это открытие также поднимает вопросы о масштабах ранних миграций и поселений человека. Присутствие этих деревянных построек в Замбии предполагает широкое распространение и использование таких архитектурных практик ранними человеческими популяциями.

В целом, это открытие расширяет наши знания о ранней истории человечества и бросает вызов существующим представлениям об их возможностях. Он служит напоминанием о непрерывной технологической эволюции и изобретательности наших предков.

источники:

– Статья: Археологи обнаружили древнейшие следы деревянных построек в Замбии

- Археологический журнал

— Эксперты в области ранней человеческой цивилизации