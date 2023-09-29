Спутники Илона Маска Starlink создают проблемы для астрономии

Новое видео, циркулирующее в Интернете, продемонстрировало ошеломляющее количество спутников Starlink Илона Маска, проносящихся вокруг Земли, что вызывает обеспокоенность по поводу будущего астрономии. Видео показывает наличие примерно 5,000 спутников Starlink, и эксперты прогнозируют, что это число вскоре может превысить количество видимых на небе звезд.

Starlink, созданная компанией Маска SpaceX, стремится обеспечить глобальное широкополосное интернет-покрытие из космоса. Однако астрономы обеспокоены тем, что огромное количество этих спутников может помешать их наблюдениям. Отражающие поверхности спутников могут вызывать световое загрязнение и нарушать наблюдения за небесами, что потенциально препятствует научным исследованиям.

Потенциальные последствия распространения спутников встревожили научное сообщество. Астрономы полагаются на чистое темное небо, чтобы наблюдать и изучать далекие галактики, звезды и другие космические явления. Поскольку на орбите Земли вращаются тысячи спутников Starlink, риск возникновения препятствий и помех возрастает.

Прилагаются усилия для решения этой проблемы. SpaceX начала оснащать свои спутники солнцезащитными козырьками, чтобы уменьшить их отражательную способность и минимизировать влияние на астрономию. Тем не менее, поскольку количество спутников Starlink продолжает увеличиваться, астрономы опасаются, что даже этих мер может оказаться недостаточно.

Хотя SpaceX по-прежнему стремится улучшить ситуацию, распространение спутников Starlink подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются как научное сообщество, так и частные космические предприятия. Достижение баланса между технологическими достижениями и сохранением целостности астрономических исследований потребует сотрудничества и инновационных решений.

В заключение отметим, что быстрый рост спутниковой сети Starlink Илона Маска представляет собой серьезную проблему для астрономов во всем мире. Учитывая, что эти спутники могут превосходить по численности видимые звезды на небе, они представляют угрозу для будущего астрономии. Пока ученые и космические компании ищут пути смягчения воздействия, поиск решения, которое защитит как спутниковую связь, так и научные открытия, остается главным приоритетом.

источники:

– Марта Уильямс, «Спутники Илона Маска засоряют небеса, а удивительное видео показывает, как 5,000 самолетов Starlink проносятся вокруг Земли и «скоро превзойдут численностью звезды», Daily Mail.