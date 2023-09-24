НАСА раскрыло расстояние и размер пяти гигантских астероидов, которые сегодня пройдут близко к Земле

По данным НАСА, сегодня ожидается, что пять массивных астероидов пройдут очень близко к Земле. Ближе всего приблизится астероид 2023 SP3, который должен подойти слишком близко. Этот астероид размером с дом и шириной 59 футов пройдет на расстоянии всего 0.328 миллиона километров от Земли.

Астероид 2023 SP3 принадлежит группе Аполлонов и впервые наблюдался 13 сентября. Тот факт, что он подойдет так близко к нашей планете, весьма шокирует.

Хотя тревожно слышать о таких близких столкновениях, важно понимать терминологию, используемую при обсуждении астероидов. Группа Аполлона относится к группе астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Эти астероиды названы в честь первого открытого астероида этой группы, получившего название Аполлон.

Стоит отметить, что хотя эти астероиды и приближаются к Земле, непосредственной опасности столкновения нет. НАСА регулярно отслеживает и контролирует астероиды, чтобы обеспечить безопасность нашей планеты. Фактически, подобные близкие контакты предоставляют ученым ценную возможность изучить и узнать больше об этих небесных объектах.

Информация, предоставленная НАСА о размере, скорости и расстоянии до этих астероидов, дает нам представление о необъятности и сложности нашей Вселенной. Он служит напоминанием о важности продолжающихся исследований и исследований в области астрономии.

источники:

- НАСА