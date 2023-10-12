Оптическая связь НАСА в дальнем космосе: улучшение передачи данных из глубокого космоса

Эксперимент НАСА по оптической связи в глубоком космосе (DSOC) призван произвести революцию в космической связи за счет внедрения лазерной связи для передачи данных из глубокого космоса. Целью этой технологии является увеличение пропускной способности передачи данных в 10–100 раз по сравнению с традиционными радиоволнами. DSOC будет интегрирован с миссией Psyche, запуск которой запланирован на 12 октября, и будет тестировать ключевые технологии, обеспечивающие более высокую скорость передачи данных и возможность потоковой передачи видео из глубокого космоса.

В эксперименте DSOC задействовано как космическое, так и наземное оборудование. Летный лазерный приемопередатчик, прикрепленный к космическому кораблю «Психея», будет отправлять высокоскоростные данные на Землю с помощью лазерного передатчика ближнего инфракрасного диапазона. На Земле два наземных телескопа были обновлены для связи с летным лазерным приемопередатчиком. Лаборатория реактивного движения НАСА будет курировать операции, а в Лаборатории телескопов оптической связи на объекте Столовой горы Лаборатории реактивного движения будет размещен мощный лазерный передатчик ближнего инфракрасного диапазона.

Одним из основных преимуществ DSOC является его потенциал значительно расширить возможности передачи данных для будущих миссий. По оценкам, при переходе от радиосвязи к лазерной связи скорость передачи данных по всей Солнечной системе может быть увеличена в 10–100 раз. Это достижение не только обеспечит поддержку научных инструментов с более высоким разрешением, но и позволит более эффективно выполнять исследовательские миссии с участием человека и роботов.

Однако DSOC также сталкивается с уникальными проблемами. Оптическая связь в дальнем космосе требует специализированной инфраструктуры, которой в настоящее время не существует. Для целей DSOC наземные телескопы были модифицированы для связи с летным лазерным приемопередатчиком. Эксперимент проверит эффективность и надежность лазерной связи в этих условиях.

В целом эксперимент НАСА DSOC представляет собой революционный шаг на пути к революции в космической связи. Переход от радиоволн к лазерной связи позволит расширить возможности передачи данных, что значительно продвинет исследование глубокого космоса человеком и роботами.

источники:

– Глоссарий НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)

- Глоссарий НАСА: Марс

- Глоссарий НАСА: Фотон

- Глоссарий НАСА: Лаборатория реактивного движения (JPL)