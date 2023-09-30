Преимущества использования бентонитовой глины для ухода за зубами и полостью рта

Бентонитовая глина, полученная из вулканического пепла, набирает популярность как естественная альтернатива гигиене полости рта. В отличие от обычных продуктов по уходу за полостью рта, которые содержат химикаты и абразивы, бентонитовая глина имеет ряд преимуществ для здоровья зубов и полости рта.

Бентонитовая глина состоит из отрицательно заряженных частиц, которые при контакте с водой образуют губчатую структуру. Эта структура обладает способностью поглощать токсины, бактерии и грибки, что делает ее отличным вариантом для ухода за полостью рта. Кроме того, он оставляет после себя такие важные минералы, как кальций и магний, которые полезны для здоровья полости рта.

Чтобы использовать бентонитовую глину для зубов, вы можете приготовить домашний зубной порошок, смешав бентонитовую глину, пищевую соду, порошок ксилита, морскую соль и несколько капель эфирного масла для вкуса. Смешайте ингредиенты неметаллической ложкой и храните порошок в герметичном контейнере. Используйте этот порошок так же, как традиционную зубную пасту, в идеале два раза в день.

Использование бентонитовой глины для зубов имеет ряд преимуществ. Во-первых, он помогает удалить загрязнения изо рта, предотвращая образование налета и зубного камня. Во-вторых, он нейтрализует бактерии и повышает pH полости рта, поддерживая общее здоровье полости рта. В-третьих, он способствует здоровью эмали, обеспечивая необходимые минералы и стимулируя выработку слюны. Наконец, он может отбелить и отполировать зубы, придав им естественный блеск.

В заключение отметим, что бентонитовая глина — отличная альтернатива искусственным зубным пастам и средствам для полоскания рта. Он обеспечивает защиту от токсинов, бактерий, микроорганизмов и кислот, образующихся при расщеплении пищи. Используя бентонитовую глину для зубов, вы можете добиться здоровых зубов, десен и общей гигиены полости рта.

источники:

– Определение бентонитовой глины:

– Как использовать бентонитовую глину для зубов:

– Преимущества бентонитовой глины для зубов: