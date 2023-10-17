По данным НАСА, пять астероидов пролетят мимо Земли на близком расстоянии

НАСА определило пять астероидов, которые, как ожидается, подойдут к Земле в ближайшем будущем. Эти астероиды шириной от 20 до 1050 футов будут максимально приближаться к нашей планете.

Первый астероид шириной около 20 футов пройдет на расстоянии примерно 352,000 11,000 миль от Земли. Этот относительно небольшой астероид будет двигаться со скоростью XNUMX XNUMX миль в час.

Второй астероид значительно больше, его ширина составляет около 330 футов. Он пройдет на расстоянии примерно 0.34 астрономических единиц (а.е.), или около 31 миллиона миль. Скорость этого астероида оценивается примерно в 21,000 XNUMX миль в час.

Третий астероид шириной около 525 футов пройдет на расстоянии 0.048 а.е. (около 4.5 миллионов миль) от Земли. Ожидается, что его скорость составит около 4,800 миль в час.

Четвертый астероид является самым большим среди группы, его ширина составляет 1050 футов. Он пройдет на расстоянии примерно 0.04 а.е. (около 3.7 миллиона миль). По прогнозам, скорость этого астероида составит 15,000 XNUMX миль в час.

Наконец, пятый астероид, ширина которого составляет около 65 футов, пройдет на расстоянии 0.079 а.е. (приблизительно 7.4 миллиона миль) от Земли. Он будет двигаться со скоростью около 10,000 XNUMX миль в час.

Хотя эти астероиды проходят относительно близко к Земле, нет причин для беспокойства, поскольку ни один из них не представляет угрозы столкновения. НАСА регулярно наблюдает за астероидами, чтобы отслеживать их пути и оценивать любые потенциальные риски, которые они могут представлять для нашей планеты.

источники:

- НАСА

– Астрономическая единица (АЕ): единица длины, используемая в астрономии, равная среднему расстоянию между Землей и Солнцем (около 93 миллионов миль или 150 миллионов километров).

– Скорость света: скорость, с которой свет распространяется в вакууме, примерно 299,792 186,282 километра в секунду или около XNUMX XNUMX миль в секунду.