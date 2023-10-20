Пять астероидов, которые пролетят мимо Земли на близком расстоянии: скорость, размер и многое другое

НАСА недавно сообщило, что пять астероидов будут максимально приближаться к Земле и скоро пройдут мимо планеты. Скорость, размер, расстояние и другие детали этих астероидов весьма интригуют.

Ожидается, что один из астероидов, названный астероидом 2023 TK15, пройдет мимо Земли сегодня, 20 октября. Что делает его еще более примечательным, так это то, что во время своего приближения он подойдет к нашей планете ближе, чем сама Луна. Расстояние между астероидом 2023 TK15 и Землей составит всего 380,000 79,022 километров. Эта космическая скала движется с ошеломляющей скоростью почти 75 XNUMX километра в час и имеет ширину около XNUMX футов.

Еще один астероид в списке — астероид 2020 UR, который относительно меньше и имеет ширину всего 29 футов. Он также должен пройти мимо Земли 20 октября, а его орбита приблизит его к поверхности нашей планеты на расстояние 2.2 миллиона километров. НАСА заявило, что этот астероид движется со скоростью примерно 46,490 XNUMX километров в час.

Хотя такое близкое сближение может показаться тревожным, важно отметить, что ни один из этих астероидов не представляет угрозы для Земли. Они просто пройдут мимо и продолжат свое путешествие в космосе. Изучение и наблюдение таких небесных объектов дают ценную информацию о нашей Солнечной системе и ее динамике.

Разоблачения НАСА об этих пяти астероидах подчеркивают продолжающиеся усилия по отслеживанию и мониторингу объектов, сближающихся с Землей. Благодаря постоянным исследованиям и наблюдениям ученые могут улучшить наше понимание космоса и потенциально разработать стратегии защиты нашей планеты от любых будущих угроз.

Источники: НАСА.