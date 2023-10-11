5 астероидов, приближающихся сегодня к Земле на огромной скорости!

НАСА недавно предоставило подробную информацию о пяти астероидах, которые в настоящее время летят к Земле и, как ожидается, подойдут близко сегодня, 11 октября. Эти астероиды различаются по размеру, скорости и расстоянию от нашей планеты.

Один из астероидов, известный как астероид 2022 UX1, по прогнозам, пройдет сегодня мимо Земли. Его ширина составляет примерно 28 футов, и он движется с ошеломляющей скоростью 30,897 1.2 километров в час. По оценкам НАСА, этот космический камень подойдет к нам ближе всего на расстоянии XNUMX миллиона километров.

Другой астероид, названный Астероид 2023 TE, имеет ширину около 46 футов и сегодня также приближается к Земле. Он движется с невероятной скоростью 20,085 1.6 километров в час и, как ожидается, приблизится к нашей планете на расстояние XNUMX миллиона километров.

Пока эти астероиды продолжают двигаться по своим траекториям, НАСА внимательно отслеживает их движение и рассчитывает ожидаемый путь. Хотя эти небесные гости могут показаться тревожными, важно отметить, что расстояния, на которые они пройдут, по-прежнему считаются безопасными.

Ученым крайне важно изучать и отслеживать эти астероиды, чтобы лучше понять их состав, поведение и потенциальные риски столкновения. Получив эти знания, исследователи смогут разработать стратегии планетарной защиты и потенциально предотвратить любые значительные будущие воздействия.

Источник: ХТ ТЕХ