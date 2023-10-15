НАСА постоянно отслеживает и изучает астероиды, приближающиеся к Земле, чтобы обеспечить безопасность нашей планеты. С помощью космических телескопов и наземных обсерваторий, включая космический телескоп «Хаббл», НАСА идентифицировало более 1.2 миллиона известных астероидов. Хотя непосредственной угрозы со стороны астероидов нет, важно отслеживать их, чтобы предотвратить потенциальные катастрофы.

Один астероид, недавно открытый НАСА, — это 2023 TC7. Ширина этого астероида составляет около 48 футов, что соответствует размеру обычного дома. Ожидается, что он встретится с Землей 15 октября 2023 года на расстоянии 666,000 24,510 километров. Путешествуя с удивительной скоростью 2023 7 километров в час, XNUMX TCXNUMX принадлежит к семейству астероидов Атен, которые, как известно, имеют динамические орбиты, приближающие их к Земле.

Несмотря на то, что этот астероид впервые наблюдался 11 октября 2023 года, а последний раз его видели 14 октября, он не считается опасным для нашей планеты из-за своего небольшого размера. По данным НАСА, потенциально опасными считаются только астероиды размером более 492 футов.

Астероиды Атона, к которым принадлежит 2023 TC7, представляют собой группу небесных тел, орбиты которых пересекаются с траекторией Земли. В совокупности они известны как астероиды, пересекающие Землю, и впервые были обнаружены в 1976 году астрономом Элеонорой Хелин в Паломарской обсерватории.

Усердные усилия НАСА и других космических агентств по отслеживанию и изучению астероидов играют решающую роль в защите нашей планеты. Хотя небольшие астероиды могут и не представлять серьезной угрозы, необходим постоянный мониторинг, чтобы защитить Землю от потенциальных опасностей.

источники:

– НАСА отслеживает приближение астероида 2023 TC7 к Земле