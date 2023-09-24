НАСА отслеживает приближение астероида 2023 RD15 к Земле

НАСА постоянно следит за астероидами, чтобы защитить Землю и лучше понять их поведение. Недавно они отслеживали астероид, известный как 2023 RD15, который, как ожидается, пройдет мимо нашей планеты 24 сентября.

По данным Центра исследований околоземных объектов НАСА (CNEOS), этот астероид размером примерно с дом и шириной 46 футов. Он принадлежит к группе астероидов Атона, которые представляют собой околоземные астероиды (NEA), пересекающие орбиту Земли. Эти астероиды имеют большую полуось меньше, чем у Земли. Термин «Атон» возник после открытия астероида 2062 Атон астрономом Элеонорой Хелин в 1976 году.

Ближайшее сближение астероида 2023 RD15 с Землей оценивается в 1.43 миллиона километров. Он движется со скоростью 17,917 XNUMX километров в час. Несмотря на близость, НАСА определило, что этот астероид не представляет потенциальной угрозы для нашей планеты из-за своих размеров.

Чтобы отслеживать и оценивать потенциальные вероятности воздействия АСЗ, НАСА разработало алгоритм мониторинга воздействия следующего поколения под названием Sentry-II. Это позволяет астрономам эффективно прогнозировать орбиты астероидов и оценивать их потенциальные риски.

Постоянный мониторинг и изучение астероидов со стороны НАСА имеют решающее значение для обнаружения любых потенциальных угроз и принятия превентивных мер в случае необходимости. Собирая данные наблюдений и делясь ими с научным сообществом, НАСА расширяет наше понимание этих небесных тел и защищает Землю от потенциального разрушения.

источники:

– Центр НАСА по исследованию объектов, сближающихся с Землей (CNEOS)

– ХТ Тех