5 астероидов, приближающихся к Земле сегодня: НАСА раскрывает размер, скорость и близость

НАСА продолжает следить за астероидами, приближающимися к Земле, поскольку они потенциально могут представлять угрозу для нашей планеты. Сегодня, 7 октября, к Земле приближаются пять астероидов. Давайте поближе познакомимся с этими астероидами и их ключевыми деталями.

1. Астероид 2023 TR1. Этот астероид размером примерно с автомобиль сегодня приблизится к Земле на максимальное расстояние. Его предполагаемое расстояние от Земли составляет 108,000 12 километров, а ширина — 71,961 футов. Он движется к Земле со скоростью XNUMX XNUMX километр в час.

2. Астероид 2023 TB1. Этот астероид, также запланированный на сегодняшнее сближение, обозначен как 2023 TB1. По оценкам, он находится в пределах 261,000 15 километров от Земли. Ожидается, что при ширине 33,682 футов он будет двигаться со скоростью XNUMX XNUMX километра в час.

Хотя эти астероиды приближаются к Земле относительно близко, паниковать не стоит. Строгие системы отслеживания и мониторинга НАСА позволяют ученым внимательно следить за их траекториями и точно прогнозировать их движения. Собранная информация помогает нам понять потенциальные риски воздействия, связанные с этими астероидами.

Важно отметить, что термин «ближайшее сближение с Землей» относится к точке, в которой астероид приближается к нашей планете ближе всего на своей орбите. Это расстояние измеряется в километрах.

Изучая эти астероиды, ученые получают ценную информацию о формировании и движении объектов в космосе. Кроме того, мониторинг этих астероидов позволяет нам разрабатывать стратегии потенциальных будущих встреч с более крупными астероидами, которые могут представлять угрозу для Земли.

источники:

– НАСА JPL (Лаборатория реактивного движения)

– Пексели (для изображений)

(Примечание. Эта статья предназначена только для информационных целей. Для получения более точной и актуальной информации о движении астероидов и потенциальных угрозах обращайтесь к надежным источникам, таким как НАСА.)