Древние сверхглубокие алмазы проливают свет на формирование суперконтинента

Международная группа экспертов проанализировала древние сверхглубокие алмазы из рудников в Бразилии и Западной Африке, проливая новый свет на формирование, стабилизацию и движение суперконтинентов. Эти алмазы, образовавшиеся между 650 и 450 миллионами лет назад под суперконтинентом Гондвана, дают ценную информацию об эволюции континентов на ранних стадиях сложной жизни на Земле.

Алмазы, образовавшиеся миллионы-миллиарды лет назад, могут предоставить информацию о мантии Земли. Они являются одними из немногих минералов, способных выжить и записать древние циклы создания и разрушения суперконтинентов. Анализ этих сверхглубоких алмазов выявил ранее неизвестные геологические процессы и их роль в росте таких суперконтинентов, как Гондвана.

Группа экспертов под руководством доктора Сюзетт Тиммерман из Бернского университета в Швейцарии датировала алмазы, образовавшиеся глубоко под Гондваной. Они обнаружили, что алмазы образовались, когда суперконтинент покрывал Южный полюс между 650 и 450 миллионами лет назад. Вмещающие алмазы породы стали плавучими во время образования алмазов, транспортируя субдуцированный мантийный материал и алмазы, эффективно способствуя росту суперконтинента снизу.

Около 120 миллионов лет назад Гондвана начала распадаться, что привело к образованию современных океанов, подобных Атлантическому. Алмазы, содержащие включения вмещающей породы, были вынесены на поверхность Земли во время сильных извержений вулканов около 90 миллионов лет назад. Эти извержения произошли на континентальных фрагментах Бразилии и Западной Африки, входивших когда-то в состав Гондваны.

Изучение этих сверхглубоких алмазов позволило лучше понять формирование и стабилизацию континентов, что в конечном итоге способствовало ранней эволюции жизни на Земле. Сложная история этих алмазов указывает на то, что они путешествовали по Земле вертикально и горизонтально, отслеживая формирование и эволюцию суперконтинента. Это исследование подчеркивает важную роль алмазов в понимании роста и движения континентов.

Эксперименты и анализ алмазных включений продолжаются в Университете Витватерсранда в Южной Африке, где разрабатываются новая изотопная лаборатория и методики. Исследование направлено на улучшение нашего понимания того, как развиваются и движутся континенты, а также их значения для развития и устойчивости жизни на Земле.

источники:

– «Сверхглубокие алмазы раскрывают информацию о цикле суперконтинента и зонах субдукции» – Phys.org

– «Возраст сублитосферных алмазов и цикл суперконтинента» – Природа