Массивный айсберг столкнулся с убежищем пингвинов в Антарктиде, причинив минимальный ущерб

Массивный айсберг под названием D-30A недавно столкнулся с островом Кларенс, убежищем пингвинов в Антарктиде, и закружился вокруг него. Плоский айсберг длиной 45 миль и шириной 12.5 миль является самой крупной сохранившейся частью D-30. D-30 образовалась в июне 2021 года, когда ее родительский айсберг D-28 столкнулся с сушей и раскололся. С тех пор Д-30А медленно дрейфовал вдоль антарктического побережья.

В конце 2022 года D-30A внезапно изменил курс и столкнулся с южным побережьем острова Кларенс, а затем развернулся на восток и через несколько дней направился в море. Остров Кларенс является важным местом размножения антарктических пингвинов, которое каждую зиму посещает около 100,000 XNUMX гнездящихся пар. К счастью, столкновение произошло до того, как пингвины вернулись в колонию, что предотвратило какое-либо серьезное воздействие на популяцию.

Айсберги, сталкивающиеся с островами, могут нарушать жизнь диких животных, влияя на их характер питания и изменяя температуру и соленость окружающих вод. Соскребание льда по морскому дну может разрушить экосистемы и нарушить пищевую сеть. Однако топография морского дна острова Кларенс с его глубокими водами и отвесным обрывом на восточной стороне, вероятно, не позволила D-30A застрять.

Хотя айсберг не задержался вокруг острова надолго, он мог нанести вред гнездящимся пингвинам. Если доступ к колонии заблокирован хотя бы на несколько дней, это может привести к неудачному году размножения, поскольку гнездящиеся пингвины полагаются на своих партнеров в поисках пищи. Однако близкое столкновение с D-30A могло иметь положительное влияние, поскольку айсберг, вероятно, выпустил богатую железом талую воду, что способствовало увеличению роста водорослей в этом районе.

D-30A сейчас направляется в пролив Дрейка, известный как «аллея айсбергов», где большие айсберги попадают в океанские течения, которые уносят их в более теплые воды. В ноябре 2022 года в том же проходе был замечен бывший крупнейший в мире айсберг А-76А, который в конце концов раскололся дальше на север в июне этого года.

В целом, хотя столкновение D-30A с островом Кларенс могло представлять значительную угрозу для убежища пингвинов, выбор времени и последующее поведение айсберга свели к минимуму ущерб. Дикая природа на острове Кларенс, похоже, избежала серьезного ущерба.

источники:

– Мировоззрение НАСА/EOSDIS

– Земная обсерватория НАСА

– Университет Стоуни-Брук в Нью-Йорке

– Университет Мэриленда и Лаборатория криосферных наук НАСА.

– Гетти Изображения