45-футовый астероид 2023 SE4 приближается к Земле на быстрой скорости

НАСА недавно объявило, что массивный астероид под названием 2023 SE4 летит к Земле с угрожающей скоростью. По данным Центра исследования объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), астероид в настоящее время движется по траектории к нашей планете со скоростью 16,509 29 километров в час. Ожидается, что он приблизится к Земле завтра, 2023 сентября XNUMX года.

Этот астероид размером около 45 футов (сопоставим с одноэтажным домом) принадлежит к группе околоземных астероидов Атона. Близость этого космического камня привлекла внимание как астрономов, так и любителей космоса. Хотя термин «близкое сближение» может показаться тревожным, важно отметить, что с астрономической точки зрения близкое сближение просто означает, что астероид пройдет относительно близко к Земле на своей орбите, но фактически не столкнется с нашей планетой.

НАСА и другие космические агентства по всему миру постоянно контролируют и отслеживают околоземные объекты, чтобы изучить их орбиты, характеристики и потенциальные угрозы. Такая бдительность гарантирует, что любое потенциальное воздействие можно точно спрогнозировать и оценить. При этом НАСА определило, что риска столкновения с астероидом 2023 SE4 нет.

По мере приближения астероида ученые продолжат собирать данные, чтобы узнать больше о его составе и траектории. Эта информация будет способствовать нашему пониманию астероидов и их потенциальных последствий для нашей планеты.

источники:

- НАСА

– Центр исследований околоземных объектов (CNEOS)