CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

45-футовый астероид 2023 SE4 приближается к Земле на быстрой скорости

ByРоберт Эндрю

сентябрь 28, 2023
45-футовый астероид 2023 SE4 приближается к Земле на быстрой скорости

НАСА недавно объявило, что массивный астероид под названием 2023 SE4 летит к Земле с угрожающей скоростью. По данным Центра исследования объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), астероид в настоящее время движется по траектории к нашей планете со скоростью 16,509 29 километров в час. Ожидается, что он приблизится к Земле завтра, 2023 сентября XNUMX года.

Этот астероид размером около 45 футов (сопоставим с одноэтажным домом) принадлежит к группе околоземных астероидов Атона. Близость этого космического камня привлекла внимание как астрономов, так и любителей космоса. Хотя термин «близкое сближение» может показаться тревожным, важно отметить, что с астрономической точки зрения близкое сближение просто означает, что астероид пройдет относительно близко к Земле на своей орбите, но фактически не столкнется с нашей планетой.

НАСА и другие космические агентства по всему миру постоянно контролируют и отслеживают околоземные объекты, чтобы изучить их орбиты, характеристики и потенциальные угрозы. Такая бдительность гарантирует, что любое потенциальное воздействие можно точно спрогнозировать и оценить. При этом НАСА определило, что риска столкновения с астероидом 2023 SE4 нет.

По мере приближения астероида ученые продолжат собирать данные, чтобы узнать больше о его составе и траектории. Эта информация будет способствовать нашему пониманию астероидов и их потенциальных последствий для нашей планеты.

источники:
- НАСА
– Центр исследований околоземных объектов (CNEOS)

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Индия успешно приземлила корабль возле южного полюса Луны

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Китай запустит Queqiao-2 для поддержки лунной связи

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инновационный носимый пластырь для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Высокочувствительный и стабильный гибкий электрохимический датчик для обнаружения биомаркеров

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев