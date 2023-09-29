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Астероиды приближаются к Земле: НАСА обнаружило пять космических камней, находящихся на пути к столкновению

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Астероиды приближаются к Земле: НАСА обнаружило пять космических камней, находящихся на пути к столкновению

НАСА недавно объявило, что пять астероидов в настоящее время находятся на пути к Земле и в ближайшие дни подойдут к ней на близкое расстояние. Один из этих астероидов представляет собой огромную скалу шириной около 426 футов. Опасаясь потенциальных столкновений и воздействия на нашу планету, НАСА внимательно следит за этими астероидами, чтобы собрать данные об их скорости, расстоянии и траектории.

Среди приближающихся космических камней — астероид 2023 SE4, ширина которого оценивается примерно в 45 футов. Этот астероид мчится к Земле с ошеломляющей скоростью 16,662 2 километра в час. Однако нет необходимости немедленно паниковать, поскольку он благополучно минует Землю на расстоянии примерно XNUMX миллионов километров.

Еще один астероид на радаре НАСА — астероид 2023 RF9, размеры которого варьируются от 62 до 141 футов. Эта конкретная скала уже движется со скоростью 33,274 4 километра в час и во время своего близкого сближения приблизится к Земле на XNUMX миллиона километров. Хотя это может показаться относительно близким, между астероидом и нашей планетой все еще существует значительное расстояние.

Эти близкие подходы служат напоминанием о потенциальных угрозах, исходящих от космических камней. Хотя вероятность того, что астероид действительно столкнется с Землей, редка, удар может быть катастрофическим. Посредством постоянного мониторинга и изучения НАСА стремится понять поведение и характеристики этих астероидов, чтобы лучше прогнозировать их движение и снизить любые будущие риски.

Важно отметить, что эти приближающиеся астероиды не представляют непосредственной опасности для Земли. Передовые технологии НАСА и космические зонды позволяют ученым отслеживать эти космические камни с большой точностью, что позволяет использовать системы раннего предупреждения, если опасный объект когда-либо приблизится к нам.

Поскольку мы продолжаем исследовать и узнавать больше о нашей Вселенной, отслеживание и мониторинг астероидов играют решающую роль в обеспечении безопасности и благополучия нашей планеты.

By Вики Ставропулу

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