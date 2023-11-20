Ученые разгадали многовековую тайну фиолетового дыма от взрывчатого золота

Ученые из Бристольского университета наконец раскрыли давнюю тайну фиолетового дыма, образующегося при взрыве гремящего золота, первого известного в мире взрывчатого вещества. Это открытие знаменует собой разрешение 400-летней алхимической загадки, которая интриговала исследователей на протяжении веков.

Гремящее золото, соединение, открытое алхимиками в 16 веке, состоит из различных соединений, причем аммиак является основным источником его взрывной силы. Примечательно, что немецкий алхимик Зебальд Шварцер наблюдал отчетливо фиолетовый дым, испускаемый этим взрывчатым материалом, в 1585 году, что на протяжении многих лет вызывало любопытство среди химиков.

Хотя химический состав гремящего золота известен уже довольно давно, причина пурпурного дыма оставалась загадкой. Хотя ранее предполагалось, что наночастицы золота влияют на его цвет, эта гипотеза не имела конкретных доказательств. Однако профессор Саймон Холл и его доктор философии. Студент Ян Маурици Ушко из Бристольского университета подтвердил эту теорию.

Для расследования исследовательская группа создала сверкающее золото и осторожно взорвала образцы весом 5 мг на алюминиевой фольге. Они собрали образовавшийся дым с помощью медных сеток и проанализировали его под просвечивающим электронным микроскопом. Анализ выявил наличие сферических наночастиц золота, тем самым подтвердив роль золота в создании загадочного фиолетового дыма.

Когда эта историческая загадка наконец решена, профессор Холл и его команда теперь планируют использовать ту же методологию для изучения свойств облаков, образованных другими гремучими металлами, такими как платина, серебро, свинец и ртуть. Эти материалы таят в себе интригующие тайны, которые еще предстоит разгадать.

Доступ к исследовательской работе под названием «Взрывная хризопея» можно получить на сервере препринтов arXiv.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое сверкающее золото?

Гремящее золото — первое известное в мире взрывчатое вещество. Это соединение, открытое алхимиками в 16 веке, в основном состоит из различных соединений, причем аммиак играет важную роль в его взрывной силе.

Почему при горении золота образуется фиолетовый дым?

На протяжении веков ученые задавались вопросом о причине пурпурного дыма, образующегося при взрыве гремящего золота. Недавние исследования Бристольского университета подтвердили, что фиолетовый цвет является результатом присутствия в дыме сферических наночастиц золота.

Кто открыл пурпурный дым от гремящего золота?

В 1585 году немецкий алхимик Зебальд Шварцер впервые заметил фиолетовый дым, выделяемый гремящим золотом во время взрыва.

Каковы дальнейшие исследовательские планы профессора Саймона Холла и его команды?

После раскрытия тайны фиолетового дыма от гремящего золота профессор Саймон Холл и его команда планируют применить свою методологию для исследования природы облаков, производимых другими гремучими металлами, включая платину, серебро, свинец и ртуть.

Где я могу получить доступ к научной статье?

Исследовательскую работу под названием «Взрывная хризопея» можно найти на сервере препринтов arXiv (URL: https://arxiv.org/).