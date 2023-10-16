Открытие космического корабля НАСА: наследие исследований и открытий

Космический шаттл НАСА «Дискавери» впервые публично дебютировал 16 октября 1983 года во время церемонии запуска на своем заводе в Палмдейле, Калифорния. Это событие ознаменовало кульминацию трех лет строительства и поставило «Дискавери» в один ряд с двумя другими орбитальными аппаратами НАСА, «Колумбией» и «Челленджером», а также с испытательным кораблем «Энтерпрайз».

«Дискавери», названный в честь исторических исследовательских кораблей, таких как «Дискавери» капитана Джеймса Кука и «Дискавери» Генри Хадсона, совершил 39 миссий, больше, чем любой другой орбитальный аппарат в программе космических челноков НАСА. Его карьера длилась 26 лет, в течение которых он выполнил все типы миссий, предусмотренных для космического челнока.

После выхода на пенсию в 2011 году Discovery нашел свой новый дом в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Шантильи, штат Вирджиния, где он выставлен на всеобщее обозрение публике.

Строительство «Дискавери» началось в июне 1980 года и завершилось в феврале 1983 года. Этот новый орбитальный аппарат имел несколько модернизаций по сравнению со своими предшественниками и был легче за счет использования в системе теплозащиты покрытий вместо плиток.

Церемония выпуска состоялась 16 октября 1983 года на заводе Rockwell International в Палмдейле. Астронавты, назначенные на первую миссию Discovery, STS-41D, поблагодарили сотрудников за их напряженную работу по созданию космического корабля.

После церемонии Discovery был доставлен из Палмдейла в Центр летных исследований Драйден НАСА на базе ВВС Эдвардс в калифорнийской пустыне Мохаве. Орбитальный аппарат был размещен на борту самолета-носителя шаттла (SCA), модифицированного Боинга 747, для переправы в Космический центр НАСА Кеннеди во Флориде.

В Космическом центре Кеннеди «Дискавери» прошел приемочные проверки и был подготовлен к своему первому полету. В конечном итоге он был соединен с внешним баком и твердотопливными ракетными ускорителями, а затем вывезен на стартовую площадку 39А.

К сожалению, первую попытку запуска 25 июня 1984 года пришлось прервать из-за отказа резервного компьютера общего назначения Discovery. Однако на следующий день после замены неисправного блока была предпринята вторая попытка запуска. На этот раз бортовой компьютер прервал запуск всего за четыре секунды до старта.

Несмотря на первоначальные неудачи, «Дискавери» в конце концов поднялся в небо и начал серию исследований и открытий, которые закрепили за ним место в истории.

источники:

– Космические шаттлы НАСА: взгляд астронавта

– НАСА: Хронология космических кораблей