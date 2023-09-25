Образец древнего астероида успешно приземлился на Землю

Капсула, содержащая камни и пыль возрастом 4.5 миллиарда лет, благополучно прибыла на Землю. Этот замечательный образец весом около 250 граммов был собран с астероида Бенну в октябре 2020 года космическим кораблем НАСА OSIRIS-REx. Ученые стремятся изучить эти образцы, поскольку считают, что они дадут ценную информацию о формировании планет, происхождении органических соединений и присутствии воды, которая способствовала развитию жизни на Земле.

Одним из существенных преимуществ изучения этого образца астероида является улучшение понимания потенциально опасных астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли в будущем. Анализируя состав и структуру Бенну, ученые смогут уточнить свои знания о поведении астероидов и разработать более эффективные стратегии планетарной защиты.

Данте Лауретта, главный исследователь OSIRIS-REx в Университете Аризоны, выразил восторг по поводу возможности глубже проникнуть в тайны нашей солнечной системы. Он подчеркнул, что доставка этих образцов на Землю — это лишь начало новой главы в научных открытиях.

Капсула с образцом была благополучно перевезена во временную чистую комнату вскоре после приземления. Команда тщательно разобрала капсулу и упаковала ее содержимое. Образец будет доставлен в запечатанной канистре из Юты в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где ученые-кураторы тщательно исследуют, взвесят и задокументируют камни и пыль. Впоследствии части образца астероида будут переданы ученым по всему миру для дальнейшего анализа.

Эта беспрецедентная возможность изучить образец астероида возрастом 4.5 миллиарда лет может революционизировать наше понимание происхождения нашей Солнечной системы и условий, которые привели к существованию жизни на Земле. Это выдающееся достижение в освоении космоса, демонстрирующее изобретательность и сотрудничество научного сообщества.

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