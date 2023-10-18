Стереоскопические изображения материала астероида Бенну, полученные миссией НАСА OSIRIS-REx

Миссия НАСА OSIRIS-REx недавно доставила на Землю материал с астероида Бенну. Этот материал, который в настоящее время хранится в чистой комнате Космического центра имени Джонсона НАСА, был собран с помощью инструмента Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) в 2020 году.

Хотя стереоскопическое изображение изначально не входило в задачу миссии, Брайан Мэй, гитарист и астрофизик Queen, и Клаудия Манцони были приглашены главным исследователем миссии Данте Лауреттой присоединиться к научной группе и использовать визуальные данные, полученные камерами космического корабля, для создавать 3D-изображения Бенну.

Для создания стереоскопических изображений были найдены пары изображений поверхности Бенну, сделанные с разных точек зрения. Разделение между этими точками зрения, известное как базовая линия, должно было быть правильным, чтобы обеспечить ощущение глубины и реальности при стереоскопическом просмотре. Левое и правое изображения подаются отдельно в каждый глаз, имитируя то, как мы воспринимаем глубину в реальной жизни.

Команда кураторов помогла Мэй и Манцони найти почти идеальную пару изображений, показывающих тонкую структуру нескольких зерен темного образца Бенну. Эти изображения позволяют зрителям ощутить глубину, расслабив оси глаз или используя стереоскоп.

Самые крупные «валуны» на изображениях имеют диаметр примерно 1 сантиметр. Эта коллекция стереоскопических изображений предлагает уникальный взгляд на историческую миссию OSIRIS-REx и сложные детали астероида Бенну.

источники:

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

– OSIRIS-REx: происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, миссия Security-Regolith Explorer