НАСА расширяет границы 3D-печати с помощью ракетного сопла RAMFIRE

Инновационным достижением стало то, что инженеры НАСА в сотрудничестве с Elementum 3D успешно протестировали напечатанное на 3D-принтере сопло ракетного двигателя, изготовленное из алюминия. Это достижение знаменует собой важную веху в продолжающихся усилиях НАСА по использованию технологий аддитивного производства для исследования космоса.

Традиционно алюминий не нашел широкого применения в ракетной технике из-за его низкой термостойкости, которая может привести к растрескиванию при экстремальных температурах взрывов ракетных двигателей. Однако в рамках инициативы НАСА «Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции» (RAMFIRE) было разработано решение для решения этой проблемы, позволяющее алюминию продемонстрировать свои положительные качества.

Ключевое нововведение заключается в конструкции самих сопел ракеты с внутренними каналами, которые эффективно перенаправляют тепло и предотвращают плавление металла. Благодаря использованию 3D-печати с лазерным осаждением порошковой энергии (LP-DED) сопло RAMFIRE может быть изготовлено как единое целое, что устраняет необходимость в тысячах отдельных компонентов, которые потребовались бы при традиционных методах производства.

Пол Градл, главный исследователь инициативы RAMFIRE в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА, выразил оптимизм относительно результата и совместных усилий по разработке и печати сопла ракеты. Он подчеркнул вклад отраслевых партнерств, заявив: «Мы сократили количество этапов производственного процесса, что позволяет нам изготавливать крупномасштабные компоненты двигателя как единую сборку за считанные дни».

Успешные испытания напечатанных на 3D-принтере сопел в условиях экстремальной температуры и давления открывают новые возможности для освоения космоса. Легкая природа алюминиевого материала позволяет отправлять в космос более крупные полезные нагрузки, что революционизирует транспортные возможности ракет НАСА.

В будущем НАСА планирует расширить применение аддитивного производства на другие проекты, связанные с алюминием, включая производство деталей спутников. Организация также стремится способствовать расширению сотрудничества с дополнительными компаниями, занимающимися аддитивным производством, заинтересованными сторонами и исследовательскими организациями.

Сопло ракеты RAMFIRE не только меняет правила игры для НАСА, но и открывает путь к расширенному исследованию орбиты Земли, Луны, Марса и за ее пределами.

FAQ

1. Что такое РАМФАЙР?

RAMFIRE означает «Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции». Это инициатива НАСА, направленная на использование технологий аддитивного производства для исследования космоса.

2. Чем сопло ракеты RAMFIRE отличается от сопел традиционных ракет?

Ракетное сопло RAMFIRE имеет внутренние каналы, которые перенаправляют тепло и предотвращают плавление алюминиевого материала при экстремальных температурах. Традиционные сопла ракет, изготовленные из алюминия, склонны к растрескиванию из-за их низкой термостойкости.

3. Как изготавливается насадка RAMFIRE?

Сопло RAMFIRE производится с использованием 3D-печати с использованием лазерного осаждения энергии порошком (LP-DED). Это позволяет сконструировать сопло как единое целое, устраняя необходимость сборки тысяч отдельных компонентов.

4. Каковы преимущества использования насадки RAMFIRE, напечатанной на 3D-принтере?

Легкий алюминиевый материал, используемый в сопле RAMFIRE, позволяет отправлять в космос более крупные полезные нагрузки. Такое снижение веса дает значительные преимущества с точки зрения эффективности ракеты и расширения возможностей исследования космоса.