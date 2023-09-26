Ветеринарные исследователи используют 3D-органоиды для изучения рака легких у собак

Ветеринарные исследователи использовали 3D-органоиды, представляющие собой трехмерные органоподобные структуры, выращенные из стволовых клеток и образцов тканей, для изучения биологических процессов рака легких у собак. Рак легких у собак встречается гораздо реже, чем у людей, но у собак он часто более смертоносен. Органоиды, выращенные в лаборатории, обеспечивают более точное представление сложных биологических процессов по сравнению с традиционными 2D-культурами клеток.

В исследовании, опубликованном в журнале «Биомедицина и фармакотерапия», исследователи описали свои методы и результаты, связанные с раком легких у собак. Рак легких у собак, известный как первичный рак легких у собак, часто имеет плохой прогноз, поскольку его часто обнаруживают на поздних стадиях, что оставляет ограниченные возможности лечения. Стандартным подходом является хирургическое удаление легочной ткани, но в запущенных случаях это может оказаться неизлечимым.

Среднее время выживания собак, перенесших лобэктомию легкого вместе с химиотерапией, составляет от 160 до 450 дней. Однако время выживания собак с обширным раком составляет от 60 до 180 дней. В отличие от медицины человека, в ветеринарной практике таргетная терапия встречается редко, что оставляет мало вариантов лечения.

Целью исследования было использование 3D-органоидных культур, которые лучше имитируют динамику живых тканей, для изучения новых терапевтических возможностей лечения рака легких у собак. Исследователи создали органоиды из образцов опухолей и здоровой легочной ткани собак, больных раком легких. Органоиды первичного рака легких собак (cPLCO) и органоиды нормальных легких собак (cNLO) смогли воспроизвести тканевую архитектуру и молекулярные профили исходных опухолевых тканей.

Исследователи обнаружили, что разные штаммы рака легких у собак проявляют различную чувствительность к противораковым препаратам, что открывает возможности для персонализированных подходов к лечению. Они также выявили корреляцию между жизнеспособностью клеток-органоидов и уровнями экспрессии специфических молекул-мишеней, участвующих в передаче сигналов и росте клеток. Это потенциально может привести к созданию таргетной терапии в будущем.

Секвенирование РНК показало, что раковый органоид демонстрирует увеличение экспрессии генов, связанных с пролиферацией опухоли при других видах рака. Кроме того, органоид продемонстрировал обогащение сигнального пути митоген-активируемой протеинкиназы (MEK), который играет решающую роль в пролиферации, дифференцировке и выживании клеток. Исследователи протестировали ингибитор MEK под названием траметиниб и обнаружили, что он значительно снижает жизнеспособность ракового органоида и подавляет рост опухоли.

Создание органоидов рака легких у собак представляет собой мощный инструмент для изучения заболевания в беспрецедентных деталях. Это исследование может привести к созданию более эффективных методов лечения наших четвероногих друзей.

источники:

– Биомедицина и фармакотерапия (DOI: 10.1016/j.biophah.2023.115079)