Использование теоремы 350-летней давности для открытия новых идей о свете

Исследователи из Технологического института Стивенса использовали теорему 350-летней давности, первоначально использовавшуюся для описания поведения физических объектов, таких как маятники и планеты, чтобы раскрыть новые свойства световых волн. Рассматривая интенсивность света как эквивалент физической массы и отображая ее в системе координат, в которой можно было бы применить установленные механические уравнения, исследователи обнаружили прямую корреляцию между степенью неквантовой запутанности световой волны и степенью ее поляризации.

В продолжающихся дебатах о том, является ли свет волной или частицей или даже тем и другим одновременно на квантовом уровне, исследователи из Технологического института Стивенса обнаружили связь между этими двумя точками зрения. Используя механическую теорему 350-летней давности, которая ранее использовалась для объяснения движения физических объектов, исследователи смогли объяснить сложное поведение световых волн.

Исследование, проведенное Сяофэном Цянем, доцентом кафедры физики Стивенсского университета, продемонстрировало, что степень неквантовой запутанности световой волны напрямую связана со степенью ее поляризации. По мере того как уровень одного свойства повышается, уровень другого падает, что позволяет определить уровень запутанности на основе уровня поляризации и наоборот. Это открытие предполагает, что оптические свойства, такие как амплитуды, фазы и корреляции, можно вывести из более простых измерений интенсивности света.

Команда Технологического института Стивенса использовала механическую теорему, разработанную Христианом Гюйгенсом в 1673 году, чтобы описать, как энергия, необходимая для вращения объекта, зависит от его массы и оси вращения. Хотя световые волны не имеют массы, исследователи интерпретировали их интенсивность как эквивалент массы, а затем нанесли эти измерения на систему координат, которую можно было проанализировать с помощью механической теоремы Гюйгенса. Визуализируя световую волну как часть механической системы, исследователи смогли обнаружить новые связи между ее свойствами, в частности взаимосвязь между запутанностью и поляризацией.

Понимание взаимосвязи между этими свойствами может иметь практическое значение, поскольку позволяет выводить тонкие и трудноизмеримые свойства оптических и квантовых систем на основе более простых измерений интенсивности света. Кроме того, это исследование предполагает, что механические системы можно использовать для моделирования и лучшего понимания сложного поведения квантово-волновых систем.

В заключение, это исследование демонстрирует, как применение механической теоремы 350-летней давности позволило по-новому взглянуть на световые волны и их свойства. Признавая основные связи между, казалось бы, несвязанными физическими законами, это исследование может упростить наше понимание мира и расширить наши знания о квантовых явлениях.

Ссылка: «Соединение когерентной оптики и классической механики: общее дополнительное соотношение поляризации и запутанности света», Сяо-Фэн Цянь и Мисаг Изади, Physical Review Research, 17 августа 2023 г.