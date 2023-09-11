Прикосновение художника: новые детали древнеегипетских погребальных росписей

Исследователи из CNRS, Университета Сорбонны и Университета Гренобль-Альпы обнаружили скрытые детали в древнеегипетских погребальных росписях, проливая свет на художественные техники и практики того времени. Работая в сотрудничестве с Министерством древностей Египта и Льежским университетом, команда использовала портативные инструменты для неразрушающего химического анализа и визуализации на месте, выявляя невидимые изменения, внесенные во время производства произведений искусства.

Рассматриваемые картины, датируемые примерно 1,400 и 1,200 годами до нашей эры, были найдены в гробницах Нахтамона и Менны в Луксоре. В ходе анализа исследователи обнаружили, что некоторые элементы картин были изменены или подкрашены, хотя они были незаметны невооруженным глазом. Например, головной убор, ожерелье и скипетр на портрете Рамзеса II претерпели значительные изменения. Точно так же положение и цвет руки в сцене поклонения в гробнице Менны претерпели изменения.

Эти открытия бросают вызов представлению о том, что древнеегипетское искусство было очень формальным и жестким. Исследователи предполагают, что эти изменения были внесены либо по просьбе членов комиссии, либо в результате развития видения художников. Использование портативных инструментов, в том числе химического анализа, цифровых 3D-реконструкций, фотограмметрии и макрофотографии, позволило команде восстановить исходные оттенки картин и представить более динамичное понимание этих шедевров.

Это исследование знаменует собой лишь начало исследований исследователей древнеегипетского искусства. Их будущая цель — проанализировать другие картины в поисках новых свидетельств мастерства и художественной самобытности древнеегипетских рисовальщиков-писцов.

Результаты этого исследовательского проекта были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ссылка:

«Скрытые тайны древнеегипетских картин из Фиванского некрополя, обнаруженные с помощью XRF-картирования на месте» Филипп Мартинес, Матиас Альфельд, Катрин Дефейт, Хишаам Эллейти, Хелен Гланвилл, Мелинда Хартвиг, Франсуа-Филипп Хоке, Маги Жабер, Полин Мартинетто, Дэвид Стривэй и Филипп Вальтер, 12 июля 2023 г., PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647