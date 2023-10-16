Тайна астероида 33 Полигимния: скрытый элемент?

Ученых уже давно интересуют космические объекты, которые могут содержать ранее не встречавшиеся тяжелые элементы. Одним из таких интересных объектов является астероид 33 Полигимния, который, по-видимому, плотнее любого известного элемента периодической таблицы.

Самый плотный природный стабильный элемент на Земле — осмий, плотность которого составляет 22.59 грамма на кубический сантиметр. Напротив, первоначальные размеры 33 Polyhymnia предполагают вес 75.28 г/см3, число настолько плотное, что исследователи первоначально посчитали его нереальным.

Что делает этот астероид особенно интригующим, так это возможность того, что он может скрывать элемент с атомным номером выше, чем любой из наблюдаемых в периодической таблице. В настоящее время элемент с самым высоким атомным номером составляет 118, но ученые предполагают, что 33 Полигимния потенциально может содержать элемент с атомным номером до 164.

Стабильность элементов за пределами атомного номера 118 до сих пор неизвестна. Теоретические работы предполагают, что вокруг атомного номера 164 может существовать «остров ядерной стабильности», где сверхтяжелые элементы могут существовать, не подвергаясь быстрому радиоактивному распаду.

Эксперты полагают, что если теоретический элемент с атомным номером 164 действительно существует на астероиде 33 Полигимния, он, вероятно, будет иметь диапазон плотности 36-68.4 г/см3. Однако для подтверждения этих предположений необходимы дальнейшие исследования и анализ.

Астероид расположен в поясе астероидов, регионе между Марсом и Юпитером, где находится множество интересных космических объектов. Космический корабль НАСА «Психея» в настоящее время находится на пути к изучению астероида по имени Психея, который также расположен в поясе астероидов. Недавнее открытие воды и углерода на астероиде Бенну еще раз подчеркивает важность изучения астероидов, обнаруженных в нашей Солнечной системе.

Пока ученые и исследователи продолжают углубляться в тайны космоса, такие астероиды, как 33 Полигимния, могут раскрыть секреты существования неоткрытых тяжелых элементов. Это лишь вопрос времени, когда эти небесные тела привлекут внимание НАСА и предпринимателей, стимулируя дальнейшие исследования и открытия в области космической науки.

Определения:

1. Атомный номер: количество протонов в ядре атома.

2. Плотность: масса единицы объема вещества.

источники:

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