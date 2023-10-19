STS-58: Проведение биологических исследований в космосе

18 октября 1993 года космический челнок «Колумбия» отправился в миссию STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Целью этой миссии было углубление понимания физиологической адаптации к космическому полету посредством серии передовых экспериментов. Экипаж STS-58 из семи человек состоял из командира Джона Э. Блахи, пилота Ричарда А. Сирфосса, командира полезной нагрузки доктора М. Реи Седдон, специалистов миссии Уильяма С. Макартура, доктора Дэвида А. Вольфа, Шеннон М. Люсид. и специалист по полезной нагрузке доктор Мартин Дж. Феттман.

Основная цель миссии заключалась в изучении сердечно-сосудистой, легочной, регуляторной, нейровестибулярной и опорно-двигательной систем, чтобы получить представление о физиологических реакциях на космический полет. За 14 дней экипаж провел 14 экспериментов, в восьми из них в качестве испытуемых участвовали космонавты, а в остальных шести - лабораторные крысы.

Чтобы оптимизировать научную отдачу для главных исследователей, первоначальная миссия Spacelab-4, число заявок на которую было превышено, было разделено на две миссии. Эта миссия STS-58, как и вторая часть, получила название SLS-2. Предыдущая миссия SLS-1 состоялась в июне 1991 года и включала девять экспериментов, проведенных экипажем из семи человек.

Космический шаттл «Колумбия» стартовал с космодрома Кеннеди во Флориде, выполнив 15-й запуск за всю свою историю. Экипаж работал в модуле Spacelab, который был установлен в отсеке полезной нагрузки шаттла. Этот модуль был разработан Европейским космическим агентством (ЕКА) и также использовался в предыдущих миссиях.

Эксперименты на STS-58 потребовали от членов экипажа сбора и анализа обширных данных как до, так и во время миссии. Например, Люсид и Феттман ввели катетеры через вены рук в сердце, чтобы напрямую измерить влияние невесомости на центральное венозное давление. Экипаж также изучал сенсорно-моторную адаптацию, используя вращающийся купол с цветными точками и вращающееся кресло для измерения восприятия и рефлексов космонавтов в невесомости.

Помимо научных экспериментов, экипаж занимался другой деятельностью, такой как участие в расширенной медицинской программе орбитального корабля и общение с людьми на земле посредством радиолюбительского эксперимента на шаттле. Они также воспользовались возможностью сделать более 4,000 фотографий Земли внизу.

В целом миссия STS-58 стала важной вехой в исследованиях в области биологических наук, проводимых в космосе. Это дало ценную информацию о физиологической адаптации к космическому полету и проложило путь для будущих миссий и экспериментов в этой области.

источники:

- НАСА

– Европейское космическое агентство