Определения:

Сохранение биоразнообразия: призыв к действию

В убедительном письме ко Всемирному дню Хабитат 2023 года Никколо Каландри, генеральный директор 3Bee, подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и необходимость немедленных действий. Биоразнообразие описывается как источник жизненной силы нашей планеты, необходимый для устойчивости к изменению климата и выживания человечества. Утрата биоразнообразия рассматривается как одна из самых неотложных чрезвычайных ситуаций нашего времени.

Одной из ключевых инициатив, упомянутых в письме, является проект 3Bee «Оазисы биоразнообразия», целью которого является восстановление 10,000 XNUMX территорий с низким уровнем биоразнообразия по всей Европе. В этом проекте используются технологии для восстановления местной флоры и создания убежищ для опылителей с отслеживаемым и измеримым воздействием. Цель состоит в том, чтобы согласовать действия с сохранением биоразнообразия.

Письмо Каландри перекликается с призывом к действию известного биолога Э.О. Уилсона, который выступает за восстановление 50% естественной среды обитания Земли. Он призывает отдельных лиц, организации и компании присоединиться к 3Bee для распространения информации о сохранении биоразнообразия. Коллективные усилия имеют решающее значение для выдвижения биоразнообразия на первый план и обеспечения устойчивого будущего для нашей планеты.

Чтобы повысить осведомленность, 3Bee запустила две кампании под названием «Голоса из оазисов» в Милане (Италия) и «Siehst du mich jetzt?» в Берлине, Германия. Эти кампании направлены на то, чтобы охватить как можно больше людей и подчеркнуть важность защиты биоразнообразия.

В заключение, письмо Каландри служит призывом к сохранению биоразнообразия. В нем подчеркивается важнейшая роль биоразнообразия в поддержании устойчивости нашей планеты и подчеркивается безотлагательность принятия реальных мер. Посредством таких инициатив, как «Оазисы биоразнообразия», 3Bee возглавляет инициативу, и очевидно, что необходимы совместные усилия для защиты биоразнообразия нашей планеты ради благополучия нынешнего и будущих поколений.

источники:

– Никколо Каландри, генеральный директор 3Bee

– Э.О. Уилсон, биолог

– Биоразнообразие: Разнообразие и изменчивость жизни на Земле. Оно охватывает разнообразие видов, их генетические вариации и экосистемы, в которых они живут.

– Устойчивость к изменению климата: способность экосистемы или сообщества противостоять последствиям изменения климата и восстанавливаться после них.

– Опылители: животные, такие как пчелы, бабочки и птицы, которые играют решающую роль в размножении цветковых растений, перенося пыльцу с одного цветка на другой. Эти опылители необходимы для производства фруктов, овощей и семян.

Примечание. Для этой новой статьи текст исходной статьи был существенно перефразирован и переписан.