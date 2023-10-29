Новое исследование показывает, что гольф и ходьба улучшают когнитивные функции у пожилых людей

Недавнее исследование, опубликованное в журнале BMJ Open Sport & Treatment Medicine, показывает, что игра в гольф на 18 лунок, 6-километровая скандинавская ходьба или обычная ходьба могут значительно улучшить непосредственную когнитивную функцию у пожилых людей. Исследование, проведенное международной командой из Университета Восточной Финляндии, Эдинбургского университета и ETH Zürich, было направлено на изучение непосредственного воздействия трех конкретных занятий аэробикой на когнитивные способности и связанные с ними биологические реакции у здоровых пожилых людей.

В исследовании приняли участие 25 пожилых игроков в гольф в возрасте 65 лет и старше. Участники выполнили три различных комплекса аэробных упражнений: игру в гольф на 18 лунок, 6-километровую сессию скандинавской ходьбы и 6-километровую сессию обычной ходьбы. Каждое упражнение проводилось в реальной обстановке, при этом участники сохраняли свой обычный темп ходьбы.

Когнитивную функцию измеряли с помощью теста на прохождение маршрута (TMT) A и B, который оценивает внимание, скорость обработки информации и способность переключаться между задачами. Кроме того, были собраны образцы крови для мониторинга уровней нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) и катепсина B (CTSB), которые, как полагают, отражают когнитивные преимущества физических упражнений. Устройства для фитнес-мониторинга записывали данные конкретных упражнений, а датчик ЭКГ отслеживал частоту сердечных сокращений.

Результаты показали, что все три занятия — игра в гольф на 18 лунок, 6 км скандинавской ходьбы или 6 км обычной ходьбы — улучшили нижние когнитивные функции, такие как внимание и скорость обработки информации, согласно измерениям теста TMT-A. Скандинавская ходьба и обычная ходьба были особенно связаны с улучшением исполнительных функций, как показал тест TMT-B.

Эти результаты подчеркивают важность соответствующих возрасту аэробных упражнений, таких как гольф и ходьба, для поддержания и улучшения когнитивных функций у пожилых людей. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять основные механизмы, предыдущие исследования также показали, что упражнения могут иметь потенциальные когнитивные преимущества и могут быть стратегией борьбы с когнитивным снижением.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Сколько участников участвовало в исследовании?

Ответ: В исследовании приняли участие 25 здоровых пожилых игроков в гольф в возрасте 65 лет и старше.

Вопрос: Какие когнитивные функции измерялись?

Ответ: В ходе исследования измерялись более низкие когнитивные функции, такие как внимание и скорость обработки информации (тест TMT-A), и более требовательные исполнительные функции, такие как способность переключения задач (тест TMT-B).

Вопрос: Было ли какое-либо существенное влияние на уровни нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) и катепсина B (CTSB)?

Ответ: Никакого существенного влияния на уровни BDNF и CTSB не наблюдалось.