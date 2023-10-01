Судьба Международной космической станции: почему НАСА планирует ее разбить и сжечь

Международная космическая станция (МКС) находится на орбите нашей планеты с 1998 года и служит лабораторией для научных экспериментов, которые невозможно проводить на Земле. Однако конструкции в космосе, несмотря на отсутствие гравитации, по-прежнему подвержены воздействию различных сил, ограничивающих их срок службы. В результате срок службы МКС приближается к концу, что побуждает НАСА и ее партнеров принять решение о прекращении ее эксплуатации к концу десятилетия.

НАСА недавно опубликовало отчет под названием «План перехода Международной космической станции», в котором объясняется причина решения о контролируемом выводе МКС с орбиты, а не о поиске других вариантов. Основная конструкция МКС, состоящая из модулей, радиаторов и ферменных конструкций, подверглась экстремальным динамическим и термическим нагрузкам из-за неоднократных стыковок и воздействия солнечного света. Следовательно, станция приближается к точке, где ее эксплуатация перестанет быть безопасной.

Рассматривались различные сценарии, но в конечном итоге были исключены. Разборка МКС на орбите и возврат ее компонентов на Землю считались экономически нецелесообразными и технически сложными, учитывая размеры конструкции. Другой вариант заключался в том, чтобы поднять высоту станции и разместить ее на могильной орбите, но масса МКС и отсутствие двигательных возможностей сделали это непрактичным. Разрешение неконтролируемого падения станции на Землю также было отклонено из соображений безопасности.

Вместо этого план НАСА состоит в том, чтобы сбить МКС контролируемым образом, гарантируя, что она столкнется в безлюдной зоне. Такой подход минимизирует риски и затраты, обеспечивая при этом полное разрушение станции. В последующие недели будут изучены дополнительные детали плана катастрофы НАСА.

В заключение отметим, что решение разбить и сжечь МКС далось нелегко. Были тщательно учтены такие факторы, как безопасность, экономическая целесообразность и технические ограничения. Хотя закрытие МКС знаменует собой закрытие важной главы в освоении космоса человеком, оно открывает путь для новых предприятий и достижений в космических технологиях.

источники:

– План перехода Международной космической станции (НАСА)

- Изображения НАСА