Испытайте красоту частичного лунного затмения онлайн

28 октября 2023 года Луна порадует нас захватывающим зрелищем с частичным лунным затмением. Хотя это, возможно, и не полное затмение, оно обещает быть зрелищем, которое стоит посмотреть. Благодаря проекту «Виртуальный телескоп» вы можете стать свидетелем этого природного явления вживую и онлайн, даже находясь в Италии.

Проект «Виртуальный телескоп» будет делиться живыми изображениями частичного лунного затмения как из Рима, так и со своего объекта в Манчиано, Тоскана, Маремма, Италия. Эта бесплатная онлайн-сессия начнется в 18:00 UT 28 октября 2023 года.

Красота Луны, проходящей через тень Земли, будет продемонстрирована посредством этого уникального онлайн-опыта. Даже если вы не сможете стать свидетелем этого лично, проект «Виртуальный телескоп» позволит вам стать частью этого небесного события, не выходя из собственного дома.

Мы очень ценим пожертвования на проект «Виртуальный телескоп». Поддерживая этот проект, вы не только вносите вклад в популяризацию научных знаний и астрономических открытий, но также получите специальный ограниченный тираж изображений потрясающей кометы C/2020 F3 Neowise над Римом, а также изображений потенциально опасных астероидов. , космические станции и многое другое.

Не упустите возможность увидеть красоту частичного лунного затмения. Присоединяйтесь к онлайн-проекту «Виртуальный телескоп» 28 октября 2023 года и погрузитесь в чудеса Вселенной.

Определения:

– Частичное лунное затмение: лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на Луну. Частное лунное затмение – это когда только часть Луны покрыта тенью Земли.

источники:

- Проект виртуального телескопа