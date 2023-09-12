Недавно обнаруженное ископаемое выявило крупнейшего доисторического хищника Южной Америки

В недавнем исследовании, опубликованном в Зоологическом журнале Линнеевского общества, группа международных исследователей сделала замечательное открытие в сельской местности Сан-Габриэль, Южная Бразилия. Они обнаружили ископаемые останки вида Pampaphoneus biccai возрастом 265 миллионов лет, который был крупнейшим и самым грозным хищником своего времени до появления динозавров.

Окаменелость исключительно хорошо сохранилась, включая полный череп и различные кости скелета. Пампафонеус принадлежал к группе ранних терапсидов, известных как диноцефалы, которые представляли собой животных среднего и крупного размера, состоящих из плотоядных и травоядных видов. У этих существ были толстые черепные кости, отсюда и их название, которое с греческого переводится как «ужасная голова». Хотя они преимущественно встречались в Южной Африке и России, Pampaphoneus biccai является единственным известным видом такого рода в Бразилии.

Открытие окаменелостей пампафонеуса дает ценную информацию о наземных экосистемах, существовавших незадолго до крупнейшего массового вымирания в истории Земли. Исследователи полагают, что это грозное существо с острыми клыками и сильным укусом сыграло такую ​​же экологическую роль, как и современные большие кошки. Он был способен ловить и пожирать добычу небольшого и среднего размера, а данные свидетельствуют о том, что он мог даже жевать кости, что напоминало поведение современных гиен.

Новообретенный экземпляр — второй череп пампафонеуса, когда-либо найденный в Южной Америке, и он крупнее первого, что дает беспрецедентные знания о его морфологии. Фактически, есть основания предполагать существование еще более крупных особей, поскольку также был обнаружен фрагмент челюстной кости, принадлежащей потенциально третьему индивидууму Pampaphoneus.

По оценкам исследователей, самые крупные особи пампафонеуса могли достигать трех метров в длину и весить около 400 кг. Это доисторическое хищное животное делило свою среду обитания с другими животными, такими как небольшой дицинодонт Растодон и гигантская амфибия Конжуковия, что дает представление о палеонтологическом потенциале региона Пампа.

Летопись окаменелостей Pampaphoneus biccai расширяет наше понимание разнообразия и значения доисторической жизни в Южной Америке, проливая свет на древний мир, существовавший за миллионы лет до правления динозавров.

источники:

- Матеус А. Коста Сантос и др., Краниальная остеология бразильского диноцефала Pampaphoneus biccai (Anteosauridae: Syodontinae), Зоологический журнал Линнеевского общества (2023).

– Оригинальная работа Марсио Кастро.

– Фелипе Пиньейру (фото черепа)

– Фелипе Пиньейру (коллекционное фото)