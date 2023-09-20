5 астероидов, приближающихся к Земле: раскрыты подробности о размере, скорости и расстоянии

НАСА определило пять астероидов, которые в настоящее время летят к Земле и в ближайшие дни подойдут к ней на близкое расстояние. Эти астероиды различаются по размеру и скорости, причем один из них размером почти со здание. Вот ключевые подробности о каждом из этих космических камней.

Астероид 2023 SN1: Этот астероид шириной 15 футов в настоящее время движется к Земле и пройдет очень близко 20 сентября. Он движется со скоростью 58,306 332,000 километров в час. Ближайшее сближение этого астероида составит всего XNUMX XNUMX километров, что даже ближе, чем расстояние до Луны.

Астероид 2023 RP9: Астероид 90 RP2023 шириной около 9 футов также направляется к Земле и приблизится на максимальное расстояние 20 сентября. Он движется с поразительной скоростью 47,678 881,000 километров в час и отойдет от Земли всего на XNUMX XNUMX километров.

Остальные три астероида не были описаны по отдельности в исходной статье, но они, вероятно, будут иметь схожие характеристики с точки зрения размера, скорости и близости к Земле.

Эти близкие сближения астероидов служат напоминанием о постоянной бдительности, необходимой при наблюдении за космическими объектами, которые имеют шанс приблизиться к нашей планете в непосредственной близости. НАСА и другие космические агентства по всему миру постоянно отслеживают астероиды и другие небесные тела, чтобы обеспечить раннее обнаружение и потенциальные стратегии смягчения последствий, если это необходимо.

Важно отметить, что, хотя эти астероиды приближаются к Земле относительно близко, в настоящее время нет причин для беспокойства, поскольку их расчетные траектории не показывают значительной угрозы столкновения. Эти встречи предоставляют ученым ценную возможность изучить эти космические камни поближе и улучшить наше понимание их состава и поведения.

источники:

– НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства)