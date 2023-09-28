Млекопитающие могут столкнуться с вымиранием, поскольку Земля станет слишком горячей через 250 миллионов лет, показало исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что млекопитающие могут оказаться на грани исчезновения через 250 миллионов лет из-за сильной жары будущего суперконтинента, сформировавшегося вокруг экватора. Исследование бросает вызов традиционному убеждению, что жизнь на Земле будет продолжаться до тех пор, пока не наступит фаза «безудержного парникового эффекта», когда тепло будет задерживаться в атмосфере, а океаны испарятся, через миллиарды лет.

Исследование, проведенное Александром Фарнсвортом, исследователем климата из Бристольского университета, подчеркивает ограничения способности млекопитающих противостоять жаре. Хотя у млекопитающих развились такие механизмы, как потоотделение, система кровообращения и способность искать более прохладную среду, эти адаптации имеют свои пределы. Исследование предполагает, что Земля может достичь переломного момента климата, который сделает ее непригодной для жизни млекопитающих.

Конечная дата существования млекопитающих, согласно исследованию, наступит примерно через 250 миллионов лет в будущем, что совпадает с тем же периодом времени, когда впервые появились млекопитающие. Хотя делать прогнозы относительно далекого будущего Земли непросто, Фарнсворт и его коллеги выделяют три ключевых фактора, которые будут способствовать повышению температуры на планете.

Во-первых, ожидается, что формирование суперконтинента, предсказуемо названного Пангея Ультима, объединит все нынешние континенты вблизи экватора. Это приведет к тому, что большая часть суши будет расположена в жарких и влажных тропиках, что создаст серьезные проблемы для выживания млекопитающих. Кроме того, сближение континентов совпадет с усилением вулканической активности, что приведет к выбросу в атмосферу значительного количества углекислого газа.

Наконец, по мере старения Солнца оно будет излучать больше энергии, что приведет к постепенному повышению температуры. В совокупности эти факторы создадут ситуацию, когда на большей части суперконтинента среднемесячная температура превысит 40–60 градусов по Цельсию.

Хотя будущее состояние планеты остается неопределенным, это исследование проливает свет на потенциальные проблемы для жизни млекопитающих из-за повышения температуры. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять долгосрочные последствия этих изменений окружающей среды и их влияние на различные виды.

источники:

– Исследование природы и геологии

– Александр Фарнсворт, исследователь климата из Бристольского университета.