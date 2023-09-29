НАСА отслеживает приближение астероида 2009 UG к Земле

НАСА постоянно отслеживает астероиды, приближающиеся к Земле, из-за их потенциальной угрозы. Однако, помимо аспекта безопасности, эти астероиды содержат ценную информацию о происхождении Вселенной. Недавно НАСА достигло знаменательной вехи, доставив образец астероида Бенну с помощью космического корабля OSIRIS-REx, что способствовало развитию космических исследований. Теперь следующая миссия НАСА, «Психея», направлена ​​на изучение металлического астероида, расположенного между Марсом и Юпитером.

Миссия «Психея» сосредоточена на изучении уникальных характеристик астероида, в том числе его никель-железного ядра, сыгравшего решающую роль в формировании нашей Солнечной системы. Подойдя на 280 километров к астероиду Психея, НАСА надеется получить ценную информацию о динамике Солнечной системы и за ее пределами.

Помимо «Психеи», Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) недавно обнаружила высокоскоростной астероид под названием 2009 UG, направляющийся к Земле. Ожидается, что этот астероид, шириной с самолет, приблизится к нашей планете 30 сентября. Хотя он приблизится относительно близко, на расстоянии 2.35 миллиона километров, НАСА заверяет, что он не представляет угрозы для Земли.

Астероид 2009 UG принадлежит к семейству астероидов Атен и впервые был обнаружен 16 октября 2009 года. После многих лет наблюдений он приближается к ожидаемому близкому сближению. Этот астероид со скоростью 32,418 XNUMX километров в час служит еще одним объектом, представляющим интерес для усердных усилий НАСА по отслеживанию.

По оценкам НАСА, потенциально опасными считаются только астероиды размером более 492 футов. Поскольку астероид 2009 UG опускается ниже этого порога, ожидается, что он не будет представлять никакой опасности для нашей планеты.

Источник: Лаборатория реактивного движения НАСА.

Примечание. Информация, представленная в этой статье, основана на исходной статье и текущих знаниях.