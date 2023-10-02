Астероиды представляют собой объекты, представляющие большой интерес для космических учёных из-за их потенциальной угрозы для Земли. Эти космические камни, движущиеся по определенным орбитам, могут столкнуться с нашей планетой и вызвать глобальное разрушение. Хотя большинство астероидов находится в поясе астероидов между Юпитером и Марсом, некоторые из них приближаются к Земле, что вызывает опасения по поводу потенциальных столкновений.

НАСА, стремясь защитить Землю от угроз астероидов, внимательно следит за этими космическими камнями, используя современные наземные и космические инструменты и обсерватории. Сюда входят NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 и Catalina Sky Survey, которые предоставляют подробную информацию о размере и характеристиках этих астероидов.

Особую тревогу вызывает предстоящий визит к Земле астероида 349507 (кв. 2008 г.). Ожидается, что этот огромный астероид шириной около 2200 футов пройдет на расстоянии 6.32 миллиона километров от нашей планеты. Его относительная скорость оценивается в пугающие 75,457 1989 километров в час. Этот астероид принадлежит к семейству Аполлонов и впервые наблюдался в XNUMX году. Последнее известное его наблюдение было ранее в этом году.

По данным НАСА, астероид классифицируется как потенциально опасный, если его ширина превышает 492 фута. Астероид 2200 (кв. 349507 г.) шириной 2008 футов превышает этот порог, что вызывает серьезную обеспокоенность. Однако текущие прогнозы показывают, что он благополучно пройдет мимо Земли, не представляя никакой опасности.

Пока ученые продолжают следить и изучать астероиды, крайне важно оставаться в курсе потенциальных угроз из космоса. По мере развития технологий мы лучше понимаем эти космические объекты и можем принять необходимые меры предосторожности, чтобы защитить нашу планету от возможных воздействий.

источники:

– НАСА: https://www.nasa.gov.

– HT Tech: https://tech.hindustantimes.com